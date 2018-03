Tooms werkt met een basiscurrysaus. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar hij gebruikt die voor de meeste curry’s in het boek. Laten we er dus maar mee beginnen, voor het recept van morgen hebben we die namelijk nodig.

Verhit de koolzaadolie in de snelkookpan. Voeg de ui toe en bak ongeveer 5 minuten, tot de ui zacht en glazig maar niet bruin is. Voeg de rest van de ingrediënten toe en roer alles door elkaar. Bak nog 1 minuut. Schenk er 750 ml water bij en sluit de snelkookpan. Kook 10 minuten op hoge druk en open voorzichtig het drukventiel om de stoom te laten ontsnappen. Gebruik je een elektrische snelkookpan? Zet deze dan op de stand ‘stoven’. Als je het deksel van de snelkookpan af kunt halen, is het tijd om de saus te pureren. Schep de eventuele bovengedreven olie van het oppervlak om later te gebruiken in curry’s. Pureer de saus in ongeveer 4 minuten heel glad. De saus zal vrij dik zijn, perfect om in te vriezen. Als je de saus in een curry gebruikt, moet je hem met water of bouillon verdunnen, tot de saus ongeveer de consistentie van volle melk heeft. Meestal is het verdubbelen van het volume perfect.