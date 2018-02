Tegenwoordig geef ik naast mijn studie ook les op een middelbare school. Zo had ik afgelopen week mijn eerste ouderavond. Ik kreeg een leerling op bezoek die negen onvoldoendes stond, maar niet voor mijn vak. Hij dacht zo de boosheid van zijn moeder te omzeilen door ook naar een docent te gaan die alleen maar lof had. Ik begon het gesprek daadwerkelijk met lof door te vermelden hoezeer ik genoot van de gezelligheid die hij en zijn tafelgenoot teweegbrachten in de lessen. Dat hij niet naast deze jongen mocht zitten van zijn ouders was mij onbekend. Het resulteerde in een heftige woordenwisseling tussen moeder en zoon. De volgende dag fluisterde hij in mijn oor. „Zes weken geen Playstation, bedankt.”

Ikjes insturen via ik@nrc.nl