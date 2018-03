‘Bij bombardementen op enclave Oost-Ghouta zeker 100 doden’

Bij bombardementen van het Syrische leger op de rebellenenclave Oost-Ghouta zijn maandag zeker honderd doden gevallen, onder wie twintig kinderen. Dat meldt het in het Britse Coventry gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) op basis van lokale bronnen. Daarmee was het de dodelijkste dag in drie jaar. Honderden raakten gewond. Behalve de artilleriebeschietingen werd er ook gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen en helikopters. Oost-Ghouta, een buitenwijk van Damascus, is de laatste enclave bij de hoofdstad van de rebellen. Het Syrische leger heeft onlangs de druk op de rebellen opgevoerd. Mogelijk volgt er de komende dagen een grondoffensief. (NRC)

