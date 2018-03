Skiër Faivre uit de Franse ploeg gezet na egoïstische uitlatingen

De Franse skiër Mathieu Faivre is uit de olympische ploeg gezet. Hij is naar huis gestuurd omdat hij zich negatief had uitgelaten over de successen van zijn landgenoten. Volgens het Franse team was Faivre alleen maar bezig met zijn eigen succes. Hij eindigde zondag als zevende op de reuzenslalom. Alexis Pinturault behaalde brons, twee andere Fransen werden vijfde en zesde. Faivre won vorig jaar met Frankrijk nog goud op het WK. Hij heeft via Facebook zijn excuses aangeboden. „Ik zei dat de prestaties van het team mij niet zoveel konden schelen. Maar dat werd mij gevraagd tien minuten na mijn race. Ik was teleurgesteld en maakte mij vooral druk over mijn eigen prestatie en mijn eigen falen. Ik wilde me zeker niet respectloos uitlaten richting mijn teamgenoten.” (ANP)