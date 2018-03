Roest vervangt Verweij in halve finale van de ploegachtervolging

Patrick Roest schaatst woensdag in plaats van Koen Verweij tijdens de halve finale van ploegachtervolging. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door bondscoach Geert Kuiper na de training. „Ik moet kiezen tussen een ingespeeld team en een heel goeie jongeling met niet veel ervaring”, zegt Kuiper. Op de individuele 1.500 meter haalde Roest zilver, Verweij werd elfde. Verweij viel zondag tegen in de eerste race van de ploegachtervolging, aan het einde moest hij geduwd worden door Sven Kramer. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen verdedigt Nederland woensdag de olympische titel van vier jaar geleden. De vrouwenploeg plaatste zich maandag in een olympische record (2.55,61) als tijdsnelste voor de halve finale tegen de VS. De mannen wacht een loodzware halve finale tegen Noorwegen. (NRC)