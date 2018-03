Op een rustige beurs was Forfarmers dinsdagochtend een van de weinige fondsen die flink stegen. Het veevoerbedrijf neemt voor circa 56 miljoen euro een belang van 60 procent in zijn Poolse branchegenoot Tasomix, dat vooral actief is in de pluimveesector. Zo versterkt het bedrijf uit de Achterhoek zijn marktpositie in Europa. (ANP)