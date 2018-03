Ex-coach/scout Manchester City krijgt 31 jaar voor kindermisbruik

De Britse oud-voetbalcoach Barry Bennell is veroordeeld tot 31 jaar cel voor kindermisbruik, waarvan zestien voorwaardelijk. De rechter in Liverpool achtte maandag bewezen dat Bennell zich schuldig heeft gemaakt aan vijftig vergrijpen. Bennell was werkzaam als coach van Crewe Alexandra en als voetbalscout van Manchester City. Tussen 1979 en 1991 misbruikte hij twaalf jongens tussen de 8 en 15 jaar. In hun getuigenissen zeiden sommige slachtoffers dat Bennell zich tientallen keren aan hen vergrepen had. Hij werd drie keer veroordeeld voor misbruik, in 1998 moest hij negen jaar de cel in. Daarna kwamen er via een meldpunt nieuwe aanklachten tegen hem en tegen andere jeugdtrainers. De rechter noemde Bennell iemand die misbruik maakte van zijn positie: „Die jongens zagen u als een god.” (NRC)