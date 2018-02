Pro-Assad milities schieten Koerden te hulp in Afrin

Overheidsgezinde Syrische milities zijn dinsdag de regio Afrin in Noord-Syrië binnengetrokken om de Koerdische militie YPG te helpen in de strijd tegen Turkije. Dat meldt persbureau Reuters. Turkije heeft naar eigen zeggen een konvooi pro-Assad milities vervolgens met artillerievuur en bombardementen weer verjaagd. Door de gebeurtenissen is de spanning tussen Syrië en Turkije verder toegenomen.

De strijders zouden bewapend en zwaaiend met Syrische vlaggen de regio Afrin zijn binnengetrokken. Volgens de Turkse president Erdogan heeft zijn land daarop ingegrepen. Hij stelde dat het gaat om shi’itische terroristen, die onafhankelijk van de Syrische overheid opereren. Volgens Erdogan is het voor Turkije “onmogelijk” om de acties van de pro-Assad milities toe te staan. “Ze zullen een hoge prijs betalen”, voegde hij daaraan toe.

Speculatie

Er werd al enige dagen gespeculeerd over een samenwerking tussen de Koerden en Damascus. Het Syrische staatspersbureau SANA kondigde de steun maandag al aan, waarna Turkije meteen dreigde op te treden tegen Syrische milities in de regio.

Tegelijkertijd zei Ankara elke actie tegen de Koerden te zullen verwelkomen. De YPG-woordvoerder zei dat het Syrische leger was gevraagd om steun “voor de bescherming van Afrin”, schreef Al Jazeera. De eenheden zouden binnen twee dagen te hulp komen.

Lees meer over de afspraken tussen de Koerden en Damascus: Verwarring rond Syrische steun aan Koerden in Afrin

‘Ongeluk in heel klein hoekje’

Volgens NRC-correspondent Toon Beemsterboer is het onduidelijk of en hoeveel pro-Assad milities nu nog in de regio Afrin aanwezig zijn. Het konvooi dat werd aangevallen bestond uit ongeveer twintig trucks en een enkele tank, zegt Beemsterboer. “De vraag is nu of het Syrische regime de aanval ziet als verlies, of dat ze meer troepen gaan sturen.”

Erdogan zou voorafgaand aan de Turkse aanval hierover overeenstemming hebben bereikt met de Russische president Poetin. Het is nog onduidelijk of de Russen er inderdaad van wisten en hoe zij zullen reageren. Door de incidenten is de kans op verdere escalatie in het gebied volgens Beemsterboer toegenomen. “Er zijn zoveel verschillende partijen en belangen, daardoor ligt een ongeluk in een heel klein hoekje.”

Ook de Verenigde Staten spelen een rol in het conflict. De Koerdische strijders worden namelijk gesteund door de VS. Tegelijkertijd is Turkije juist een belangrijke NAVO-bondgenoot van de Amerikanen in de regio.

Olijftak

De Turkse operatie ‘Olijftak’ die vorige maand van start ging, zorgde al voor een nog complexere situatie in Syrië. Ankara wil een ‘veiligheidszone’ creëren aan de grens. De Turken rukken samen met rebellen van het Vrije Syrische Leger op tegen de YPG vanwege haar banden met de Turks-Koerdische terroristische organisatie PKK. De Koerden beheersen een belangrijk deel van het Syrische grensgebied met Turkije; Ankara vreest Koerdische dreiging aan de zuidgrens.

Turkije zegt daarnaast op te treden tegen Islamitische Staat (IS). Volgens het door de Verenigde Staten gesteunde Syrian Democratic Forces (SDF), dat overwegend bestaat uit YPG-militairen, zitten er geen IS-strijders in de regio. Ankara liet maandag weten dat inmiddels 1.640 strijders in het gebied zijn ‘geneutraliseerd’. Dat betekent dat ze zijn omgekomen, zich hebben overgegeven of zijn gevangengenomen.

Dinsdag maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat “enkele tientallen” Russen zijn gedood of gewond zijn geraakt tijdens een recent gevecht in Syrië. Het zou niet gaan om “gewone soldaten”, schrijft de BBC. Wanneer dit gevecht zou hebben plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt.