Vijf jaar gevangenisstraf voor politiemol Mark M.

Wegens grootschalige corruptie is de 31-jarige voormalige politierechercheur Mark M. maandagmiddag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar onvoorwaardelijk. Hij mag ook tien jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen.

De rechtbank oordeelt dat de ex-agent het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschaad door jarenlang geheime politie-inlichtingen aan de onderwereld te verkopen. „Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absolute vereiste”, zei de rechtbank.

Er is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat M. geld kreeg of dat dit werd aangeboden. Hij wordt dan ook – net als de medeverdachten – vrijgesproken van omkoping. Mark M. heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen. De Rijksrecherche heeft becijferd dat hij in de vier jaar voor zijn aanhouding 77.283,84 euro meer heeft uitgegeven dan waarover hij op basis van legale ontvangsten kon beschikken.

De rechtbank eist dat M., die de zitting maandag niet bijwoonde, direct wordt gearresteerd. Het OM had al om zijn hechtenis gevraagd, mocht hij worden veroordeeld. M. woont tegenwoordig in Oekraïne. Hij werd eerder door de rechtbank uit voorarrest ontslagen. Nederland heeft met Oekraïne een uitleveringsverdrag, maar volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zal M. zich melden.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel tegen de ‘politiemol’ geëist wegens schending van het ambtsgeheim, witwassen, corruptie, computervredebreuk en deelname aan een criminele organisatie. Officier van justitie Willem Bos zei toen dat de verdachte de kernwaarde van de politie, onkreukbaarheid, had geschonden.

„Door als agent schaamteloos, keer op keer op keer, voor eigen gewin vertrouwelijke politiegegevens weg te sluizen, bracht hij enorme schade toe aan het vertrouwen in de politie en gooide hij de waardigheid van het politieambt te grabbel.” De verdachte werd een maand na zijn aanhouding in 2015 al door de toenmalige politiebaas, wijlen Gerard Bouman, „de rotste appel sinds tijden” genoemd.

Verkoop van informatie

Volgens berekeningen van de Rijksrecherche heeft de ex-agent zo’n 800.000 euro verdiend met de verkoop van informatie aan een vijftigtal Brabantse en Limburgse gangsters. In de politiecomputers werden 28.521 zoekvragen van hem aangetroffen. M. smokkelde informatie op usb-sticks naar buiten. Bij medeverdachte Mark S. werden bij een huiszoeking 235.000 euro, drugs, stoorzenders en 167 A4’tjes uit politiedossiers gevonden. Mark S. kreeg drie jaar cel.

De oud-politieman liet zich ‘betalen’ in de vorm van de belofte om samen te werken bij de handel in versleutelde telefoons en diamanten. De rechtbank heeft een undercoveroperatie goedgekeurd. Agenten wisten contact te leggen met M., die in september 2015 met zijn Oekraïense echtgenote op vakantie ging naar Curaçao. In ruil voor politie-info wilde M. „telefoons met encryptie” verkopen aan zijn nieuwe vriend.