Oxfam onderzoekt nog 26 mogelijke misbruikzaken

Oxfam doet onderzoek naar nog 26 gevallen van mogelijk seksueel misbruik. Het is niet bekendgemaakt of de nieuwe meldingen zijn verbonden aan het Haïti-schandaal. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt in het Britse Lagerhuis, bericht Reuters.

Vorige week werd duidelijk dat overwegend Britse hulpverleners in Haïti in 2010 seksfeesten organiseerden. Daarbij waren vermoedelijk minderjarige prostituees aanwezig. Deze 26 zaken zijn sindsdien aan het licht gekomen.

‘Machtsmisbruik door mannen’

Bestuurder van Oxfam International Winnie Byanyima verscheen dinsdag met de Britse Oxfam-directeur Mark Goldring voor een Britse Lagerhuiscommissie voor ontwikkelingswerk. Tijdens de zitting erkende Byanyima dat er sprake was van “machtsmisbruik door mannen” en dat er te laat gehandeld is. Ook bevestigde Byanyima de nieuwe meldingen van misbruik en uitbuiting.

Goldring bood dinsdag zijn excuses aan voor een eerdere uitsprak die hij tegenover dagblad The Guardian deed. Hij noemde de ophef over seksfeesten in Haïti buitenproportioneel:

“De aanvallen zijn zo fel van aard dat je je bijna af gaat vragen wat we gedaan hebben. Hebben we soms baby’s in hun wiegjes vermoord? De hevigheid waarmee ons dingen verweten wordt is buitenproportioneel.”

De beschuldigingen van seksueel misbruik en wangedrag in Haïti worden momenteel onderzocht door een onafhankelijke onderzoekscommissie bestaande uit vrouwenrechtendeskundigen. Naar aanleiding van het seksschandaal stapte Penny Lawrence, de adjunct-directeur van de Britse tak, vorige week al op omdat de organisatie naar eigen zeggen te weinig had gedaan om de misstanden te voorkomen. Zo’n 7.000 donateurs van de hulporganisatie zetten naar aanleiding van de kwestie hun donatie stop.