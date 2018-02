Oud-president Fujimori van Peru weer voor de rechter

De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori komt weer voor de rechter, schrijft persbureau AFP. Op kerstavond vorig jaar kreeg hij gratie van de zittende president Pedro Pablo Kuczynski vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij had toen de helft van zijn celstraf van 25 jaar uitgezeten, nadat hij was veroordeeld voor corruptie en mensenrechtenschendingen. Nu wordt de 79-jarige oud-president opnieuw vervolgd voor zijn daden als president, deze keer voor de moord op zes boeren begin jaren negentig.

De oud-president wordt berecht met 23 anderen, onder wie voormalige leden van een paramilitaire groep en militairen. Volgens zijn advocaat gaat Fujimori mogelijk in beroep.

Fujimori leidde het Zuid-Amerikaanse land tussen 1990 en 2000. Een rechtbank besloot maandag dat de verleende gratie “niet van toepassing is” in de zaak van de zes boeren uit het dorpje Pativilca, ten noorden van de hoofdstad Lima. Zij werden in januari 1992 ontvoerd, gemarteld, en om het leven gebracht door een van de zogenoemde ‘doodseskaders’ die door de regering werden ingezet tegen linkse guerrillastrijders.

Peru verdeeld over gratie

Het besluit om Fujimori gratie te verlenen kwam Kuczynski op veel kritiek te staan van mensenrechtenorganisaties. De Peruaanse bevolking is sterk verdeeld over Fujimori. Door zijn harde optreden wordt hij door velen gezien als dictator, terwijl voorstanders zijn daden noodzakelijk achtten in de strijd tegen de linkse rebellenbeweging. Daarbij kwamen tussen 1990 en 2000 zo’n 70.000 mensen om het leven.

Critici betichten Kuczynski ervan een deal te hebben gesloten met zijn politieke tegenstrever Keiko Fujimori, de dochter van de oud-president. Zij diende een motie van wantrouwen in tegen Kuczynski naar aanleiding van een corruptieschandaal. Kuczynski zou steekpenningen hebben aangenomen van het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. De president overleefde de stemming omdat een deel van Fujimori’s aanhang zich onthield van de stemming.