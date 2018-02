Opnieuw leider No Surrender aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend opnieuw een leider van motorclub No Surrender aangehouden. Het gaat om een 54-jarige man uit het Drentse Klazienaveen. Hij wordt ervan verdacht “leiding te geven of in elk geval deel te nemen aan een landelijk opererende criminele organisatie”, schrijft de politie in een verklaring.

De man zou betrokken zijn geweest bij tenminste twee mishandelingen van oud-clubleden in 2015. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om “iemand die in de top van de motorbende”. Hij zou niet alleen in Nederland maar ook internationaal een belangrijke rol spelen binnen No Surrender, dat door heel Europa chapters heeft. De verdachte werd vroeg in de ochtend van zijn bed gelicht. De politie doorzoekt zijn woning om ondersteunend bewijsmateriaal te vinden.

Onlangs werden al twee andere leiders van No Surrender opgepakt. Dat waren Rico R. uit het Zeeuwse Hulst en voorman Henk Kuipers, ook uit Drenthe. Zij zitten allebei nog vast.

Groter onderzoek naar No Surrender

De aanhoudingen vallen binnen een groter politieonderzoek naar criminele activiteiten van No Surrender. “Niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs”, schrijft de politie. Meer aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten.

Een Tilburgse leider van No Surrender werd begin dit jaar al veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was de man betrokken bij de productie van xtc.