Nieuwe serie voor Attenborough

Sir David Attenborough maakt een nieuwe documentaireserie voor de BBC: een vijfdelige natuurreeks getiteld Dynasty. In iedere aflevering staat een ander dier centraal. De dieren worden gevolgd in de meeste kritische periode van hun leven. Zo krijgt de kijker leeuwen, jachthonden, chimpansees, tijgers en keizerspinguïns te zien. Attenborough maakte eerder Planet Earth en Planet Earth II. In Nederland werden die uitgezonden bij de EO, echter zonder de voice-over van Attenborough.