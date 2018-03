Nieuwe choreografieprijs (100.000 euro) in Rotterdam

Nederland krijgt een jaarlijks choreografieconcours waarvan de hoofdprijs 100.000 euro bedraagt. Van dat geld krijgt de winnaar de gelegenheid een eigen, volwaardige choreografie te maken.

De ‘Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) wordt daarmee de eerste choreografieprijs voor duetten van Nederland. Naar eigen zeggen is het „de grootste dansprijs ter wereld in zijn soort”. Het choreografieconcours staat open voor binnenlandse en buitenlandse makers en vindt dit jaar voor het eerst plaats op 21, 22 (voorrondes) en 23 juni (finale) in de Rotterdamse Schouwburg.

Hoofdsponsor is de Rotterdamse Stichting Droom en Daad, een vorig jaar door de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm opgericht vermogensfonds dat investeert in kunst en cultuur in Rotterdam. Droom en Daad staat onder leiding van voormalig directeur van het Rijksmuseum en Rotterdammer Wim Pijbes. Bij de oprichting zei hij over de omvang van de bijdragen dat „je eerder moet denken in de orde van 100.000 dan van 10.000 euro”.

Initiatiefnemers van de RIDCC zijn Maya Roest en Mischa van Leeuwen, twee ervaren dansers bij het Scapino Ballet Rotterdam. „Een danscarrière is eindig, dansers moeten op een gegeven moment gaan nadenken over een vervolg”, staat in het projectplan. „Mischa is een danser op het punt om een nieuwe, tweede carrière te starten. Dit idee werd geboren vanuit de ervaring dat de mogelijkheden voor beginnende choreografen in deze tijd beperkt zijn.”

De bijdrage van 100.000 euro van Droom en Daad is in ieder geval voor de komende drie jaar toegezegd. De winnaar van de hoofdprijs kan de nieuwe choreografie maken bij het productiehuis van Theater Rotterdam in samenwerking met het Scapino Ballet.

Naast de 100.000 euro als productiebudget, zijn er drie kleine geldprijzen beschikbaar voor individuele carrière-ontwikkeling (3.500, 2.500 en 1.500 euro). Het concours staat open voor nieuw en bestaand werk (niet meer dan twee jaar oud) dat maximaal twaalf minuten lang is. Uit de inzendingen worden zestien stukken geselecteerd, die mogen deelnemen aan de voorrondes.

Voor duetten is gekozen, aldus de initiatiefnemers, „uit praktische en financiële overwegingen”. Een stuk met weinig dansers beperkt reis- en verblijfkosten en vergroot de kansen op verdere speelmogelijkheden. En een solowedstrijd bestond al, het Duitse Solo-Dance-Theatre-Festival in Stuttgart. Dat vindt dit jaar voor de 22ste keer plaats, het heeft een totaal prijzengeld van 16.000 euro.

De jury van de RIDCC bestaat uit Samuel Wuersten (Holland Dance Festival), Guy Weizman, Roni Haver (Club Guy and Roni), Ed Wubbe (Scapino Ballet Rotterdam), Mira Helenius Martinsson (Norrdans), Dave Schwab (Theater Rotterdam), Peggy Olislaeger (Rambert) en voorzitter Jan Zoet (directeur Academie voor Theater en Dans, HKA). Vanaf 2019 is het de bedoeling een tournee van winnende choreografieën te organiseren.