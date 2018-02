Nederlandse advocaat bekent schuld over liegen in Ruslandonderzoek

Voor het eerst is er een Nederlander opgedoken in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. De in Londen werkzame advocaat Alex van der Z. is gedagvaard wegens het geven van een valse getuigenis tegen onderzoekers van Mueller. Dat maakte zijn voormalige werkgever, de Londense advocatenfirma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, dinsdag bekend.

Van der Z. werd op dinsdagmiddag voorgeleid voor de rechtbank in Washington, waar hij schuld bekende. In een eerder stadium van dit onderzoek betekende dit altijd dat de speciaal aanklager een akkoord heeft gesloten met een verdachte. Dat zou betekenen dat Van der Z. meewerkt aan het onderzoek, in ruil voor strafvermindering.

Van der Z. zou gelogen hebben over zijn contact met de Amerikaanse lobbyist Richard Gates, een naaste medewerker van Trumps oud-campagneleider Paul Manafort. Gates en Manafort werden eerder door Mueller aangeklaagd wegens witwassen en samenzweren. Ook zou Van der Z. gelogen hebben over een ander gesprek, met een niet nader geïdentificeerde ‘persoon A.’.

Volgens de aanklacht werkte Van der Z. in 2012 voor het Oekraïense ministerie van Justitie. Hij had in september 2016 nog gecommuniceerd met Gates over dit werk, maar had dit verzwegen tegen Muellers onderzoekers. Ook wiste hij e-mails.

Oekraïens ministerie

De advocatenfirma waarvoor de van der Z. tot vorig jaar werkzaam was, stelde in 2012 een rapport op voor het Oekraïense ministerie van Justitie dat de weg bereidde voor de vervolging en veroordeling van oud-premier Joelia Timosjenko. Zij werd in 2011 onder het bewind van haar rivaal, toenmalig president Janoekovitsj, veroordeeld wegens machtsmisbruik in een gasdeal met Rusland.

Die kwestie werd door Europa en de VS beoordeeld als politiek gemotiveerd, maar die zienswijze werd door het rapport van de firma Skadden terzijde geschoven, waarop Timosjenko alsnog werd veroordeeld. De firma ontving 12.000 dollar voor het rapport, zo schrijft Bloomberg, maar ontving een jaar later nog eens 1 miljoen dollar. De firma Skadden meldt dat zij Van der Z. vorig jaar heeft ontslagen en dat het bureau meewerkt met Muellers onderzoek.

Janoekovitsj vluchtte in 2014 na de Maidan-opstand naar Rusland en werd opgevolgd door president Porosjenko.

Schoonzoon van oligarch

De Nederlander heeft ook een Russische connectie. Hij is sinds juni vorig jaar juni getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Russische oligarch German Khan, een van de oprichters van de roemruchte Russische telecommunicatiefirma Alfa Group, tevens mede-eigenaar van de internationale investeringsfirma LetterOne. Van der Z. en Khans dochter leerden elkaar kennen in Londen, waar zij kunstgeschiedenis studeerde, aldus Oekraïense media.

Deze German Khan is op een opmerkelijke manier verbonden aan Donald Trump. Hij is een juridische procedure begonnen tegen de website Buzzfeed, die begin vorig jaar het zogeheten Steele-dossier openbaar maakte. Dit dossier, van een voormalige Britse geheim agent bevat (onbewezen) beschuldigingen aan het adres van Trump. Zo zou de Amerikaanse president chantabel zijn in Rusland.

Het is de zesde keer dat Robert Mueller met aanklachten komt in zijn onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Dit is een geactualiseerde versie.

Correctie (20 februari 2018): In een eerdere versie van dit artikel werd Van der Z. met zijn volledige naam aangeduid. Dit is aangepast in verband met zijn privacy als verdachte.