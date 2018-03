Zwolse jeugdtrainer ten overstaan van kinderen mishandeld op voetbalveld

Zo’n twintig kinderen in de leeftijd van tien tot dertien jaar waren woensdagavond tijdens hun training bij amateurclub SV Zwolle getuige van mishandeling van een 22-jarige jeugdtrainer. Zij zagen hoe vier tot vijf jongeren met mutsen en capuchons op het veld opkwamen en hun trainer te lijf gingen. De jongeren zouden knuppels en een mes bij zich hebben gehad.

De mishandeling kwam maandag in de publiciteit via De Stentor. Volgens het dagblad vormden volwassenen een schild tussen de belagers en de spelers van het team voor jongens onder 13 jaar, die snel naar de kleedkamers zijn gebracht.

Tegen de tijd dat de politie arriveerde, waren de belagers weg. De trainer heeft naar eigen zeggen blauwe plekken en hoofdpijn na het incident, waarbij hij onder meer tegen zijn hoofd is geschopt. De man heeft aangifte gedaan.

Het incident houdt mogelijk verband met problemen in december bij een wedstrijd in de Zwolse WRZV-hallen tussen jeugdteams van FC Panya (de 22-jarige is daar teamleider, de spelers zijn tussen 13 en 18 jaar) en Young Boys. Een speler van Panya, een neef van de trainer, werd verweten een kettinkje kapot te hebben getrokken van een speler van Young Boys. Daarop zou de neef zijn geslagen. Na afloop ontstond een opstootje buiten de hallen, waarbij de trainer gewond is geraakt.

Het slachtoffer heeft geen verklaring voor de agressie tegen hem: „Ik heb me al honderd keer afgevraagd: waarom? Maar ik weet het antwoord niet.” Zijn oom, die als woordvoerder van de trainer optreedt, vermoedt dat het gaat om „macht en aanzien. De belagers willen laten zien dat zij het voor het zeggen hebben.”

Zaalvoetbalvereniging WRZV, organisator van de zaalvoetbalcompetitie in de WRZV-hallen, heeft beide teams geschorst totdat duidelijk is wat er in december tijdens en na afloop van de wedstrijd is voorgevallen. SV Zwolle spreekt in een reactie per sms over „een betreurenswaardig incident van buitenaf welke absoluut niets van doen heeft met de warme familievereniging die wij zijn.”

De Nederlandse voetbalbond KNVB was tot maandag niet op de hoogte van het incident. De mishandeling hoeft niet te worden gemeld, zegt een woordvoerder, omdat het voorval bij een training was met personen buiten de club.