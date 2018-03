Derde gouden medaille voor Canadees ijsdanspaar Virtue/Moir

Het Canadese duo Tessa Jane Virtue en Scott Moir heeft bij het ijsdansen de olympische titel behaald. Met hun kür tijdens het laatste onderdeel vrije dans, kwamen ze uit op een puntentotaal van 206,07. Het was net voldoende om Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron (205,28 punten) achter zich te houden. Het Franse paar reed tijdens de vrije kür een wereldrecord en brachten daarmee de spanning in de wedstrijd helemaal terug. De bronzen medaille was voor de Amerikaanse zus en broer Maia Shibutani en Alex Shibutani. Virtue en Moir wonnen bij de Olympische Spelen van Vancouver in 2010 ook al goud en waren vier jaar later in Sotsji goed voor zilver. Met de Canadese ploeg veroverde het duo eerder deze Winterspelen ook de olympische titel in de landenwedstrijd. (ANP)