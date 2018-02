Krijgt het referendum nog een referendum?

De SP waart als een spook door theaterzalen. Rutte en Merkel botsen over de EU-begroting. En hoe referendabel is het referendum?

LINKS VISIOEN: Een primeurtje in de Nederlandse politiek gisteravond: SP-leider Lilian Marijnissen veranderde in een hologram om haar achterban op vier plaatsen tegelijk toe te spreken. De echte Marijnissen stond in Haarlem, haar replica sprak in Breda, Nijmegen en Zwolle. Met een knipoog naar Karl Marx (“Er waart een spook door Europa”) stak Marijnissen een snoeihard links verhaal af, met felle kritiek op de VVD: “We zullen in elke nachtmerrie van Rutte en zijn vriendjes opduiken.” Opvallend in haar toespraak was de nadruk die ze op het referendum legde en ook dat ze minutenlang voor meer investeringen in veiligheid pleitte. Vertrouwd links is dat ze het voorwoord van de Nederlandstalige uitgave van een boek van “socialist” Bernie Sanders heeft geschreven.

NEIN IST NEIN: Over het algemeen is de sfeer tussen ‘vrienden’ Mark Rutte en Angela Merkel opperbest. Maar het is de vraag hoe gezellig het gisteravond was, tijdens hun etentje in Berlijn. Waar de nieuwe Duitse regering meer geld wil uittrekken voor de Europese Unie, onderstreepte Rutte nogmaals dat Nederland weigert meer bij te dragen aan de EU-begroting. “Ein klares Nein”, zoals de Duitse pers het omschrijft. Duitse politici benadrukken dat de discussie over de begroting pas net is begonnen, maar eurocommissaris Frans Timmermans benadrukte gisteren alvast dat Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen.



Cirkelreferendum: De tweede ronde van het referendumdebat, vanavond om 19.30 uur. Vorige week werd het debat over het afschaffen van het referendum geschorst. Oppositiepartijen wilden eerst toelichting van de Raad van State (RvS) over de vraag of het kabinet een een referendum over het afschaffen van het referendum kan blokkeren. Het kabinet vindt een Droste-referendum “niet logisch” en hoewel de RvS dat in een eerder advies een “zuivere benadering” noemde, legt de oppositie zich daar niet bij neer. Temeer omdat onder deskundigen consensus bestaat dat zo’n referendum wel zou moeten mogen. Maar tenminste één feit kan de oppositie in het debat vandaag niet meer gebruiken.

Begrafenis: Om 12.00 uur begint in Rotterdam de herdenkingsdienst voor oud-premier Ruud Lubbers. Alleen nationale en internationale genodigden, onder wie leden van het kabinet en enkele Kamerleden, zijn welkom. Het publiek kon gisteravond al afscheid nemen van de langstzittende premier. Rijen stonden er niet, maar de “gewone Nederlanders” met een speciale herinnering aan Lubbers kwamen hem wel een laatste eer bewijzen. De Kamer heeft vanwege de uitvaart de stemmingen van vandaag uitgesteld naar morgen.

BUITEN HET BINNENHOF: Rond de gemeenteraadsverkiezingen wil het gesomber over de staat van de lokale politiek nog wel eens de overhand krijgen. Volkomen onterecht, vinden twee Leidse wetenschappers, want gemeenteraden functioneren volgens hen prima. In een “vrolijk boek” brengen ze een ode aan raadsleden: “Het zijn kanjers, want je verdient er niks mee.” Zulke steun kan een CDA’er uit Noordwijk wel gebruiken: zij kreeg van collega’s op haar kop omdat ze de gemeente in een kwaad daglicht stelde. In Neder-Betuwe dreigt ondertussen omkoping van raadsleden.

“Waar de hele politiek, óók rechts, belang bij heeft is dat links een geloofwaardig alternatief voor de dominantie van het kapitalisme en het cultureel conservatisme uitdenkt.”

Tom-Jan Meeus pleit voor minder superioriteitsgevoel ter linkerzijde.