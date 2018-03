Krachtig debuut over seksueel ontwaken Frans pubermeisje

Coming-of-age Ava Regie: Léa Mysius. Met: Noée Abita, Juan Cano, Laure Calamy. In: 8 bioscopen ●●●●●

De openingsbeelden van Ava zijn zo krachtig dat je er haast automatisch een mix van zeelucht, zonnecrème en friet bij ruikt en de zomerhitte op je gezicht voelt. Léa Mysius opent haar debuutfilm met een afgeladen strand aan de Franse kust vol spelende kinderen en zonnekloppers in jarenzeventigkleuren. Ertussen scharrelt een hond die zo intens zwart is dat je even twijfelt of hij echt bestaat en geen donkere vlek is, ontstaan door te lang in de zon kijken.

De kijker volgt het dier naar de puberende hoofdpersoon Ava (Noée Abita), die zelf binnenkort haar ogen niet meer kan gebruiken om de zomer tot zich te nemen. De 13-jarige verneemt aan het begin van de film dat ze blind zal worden, de eerste tekenen hiervan zijn volledige nachtblindheid.

Mysius combineert de verwerking van dit nieuws met het seksuele ontwaken van het nukkige meisje tijdens een zwoele zomer. In eerste instantie heeft Ava de armen nog stevig over haar prille borsten gekruist als ze het strand oversteekt. Naarmate ze de eigenaar van de mysterieuze hond beter leert kennen, begint ze haar fysieke veranderingen te omarmen. Het preutse meisje eindigt zo op haar gemak in haar lichaam dat ze samen met haar nieuwe liefde in ontbloot bovenlijf nudisten begint te overvallen.

Jammer genoeg wordt dit mooie debuut ontsierd door een wat krampachtig aanvoelende poging om richting het einde spanning aan te brengen, onder meer via Bonnie-en-Clyde-achtige elementen. Ook de terloopse opmerkingen over verrechtsing in Frankrijk voelen iets te onhandig toegevoegd om een meerwaarde te zijn voor een origineel coming-of-ageverhaal dat vooral via prachtige beelden wordt verteld.