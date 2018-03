Komedie over spel dat realiteit wordt

Komedie Game Night Regie: John Francis Daley en Jonathan Goldstein. Met: Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler, Jesse Plemons. ●●●●●

Max en Annie zijn dol op quizzen, Scrabble en andere spelletjes. Ze werden smoorverliefd op elkaar toen beiden op hetzelfde moment het antwoord riepen op een quizvraag over de Teletubbies. Ze spelen wekelijks spelletjes met een groep vrienden, een zwart koppel en een vrijgezel die elke week een andere date meeneemt. Als Brooks, de succesvolle oudere broer van Max met wie hij sinds zijn geboorte in competitie is, weer opduikt volgt een spelletjesavond die allen nog lang zal heugen.

Tekst gaat door na video



Game Night is de komedieversie van David Finchers The Game (1997), waarin een broer zijn oudere, vreugdeloze broer, een schatrijke zakenman, een mysterieus spelletje cadeau doet dat de grenzen tussen echt en spel rap doet vervagen. Hier is de rolverdeling andersom. Als Brooks wordt ontvoerd, denken Max en zijn spelgenoten dat het onderdeel is van een spel, met acteurs. Al snel blijkt het realiteit en moeten Max en Annie en de andere koppels het opnemen tegen echte schurken.

De komedie bevat een aantal memorabele momenten, zoals de scène waarin Annie een kogel uit Max’ arm moet verwijderen en haar neus gebruikt om naar beneden te scrollen op haar mobiele telefoon om op te zoeken hoe dat moet. Met als leukste detail het speelgoedbeestje dat zij voor Max koopt om op te bijten als de pijn ondraaglijk wordt. Zodra hij erop bijt, is een raar piepgeluidje te horen. Ook de scène waarin Max bloedt op de spierwitte poedel van zijn zonderlinge buurman is geestig. De running gag over het overspel van een van de bijfiguren wordt tot vervelens toe gerekt, maar levert uiteindelijk toch een goede grap op.

Game Night is grotendeels geslaagd. De meeste grappen treffen doel, de hoofdrolspelers hebben chemie en het scenario heeft aardige verrassingen in petto. De snelheid ligt hoog, toch verliest Game Night door iets te veel zijpaden in te slaan soms stoom.