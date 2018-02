Jesse Klaver wil in Europa graag bij president Macron horen

Gaat Emmanuel Macron ook Nederland veroveren? De Franse president maakt in 2019 met zijn partij zijn entree in het Europees Parlement en wil de boel flink opschudden door een nieuwe fractie te beginnen. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks, wil graag met Macrons partij samenwerken, zegt hij tegen NRC. Hij vindt het nog „te vroeg” om ja te zeggen tegen een nieuwe fractie, maar voelt zich “verbonden” met diens La République en Marche. „Het is een vernieuwingsbeweging, net als wij.” Bovendien: „Het Europese speelveld gaat volgend jaar totaal op z’n kop. Alle drie de grote politieke families gaan splijten. Er komt ruimte voor iets nieuws. Daar wil ik een rol in gaan spelen.” Hij kijkt ook naar andere “veranderingsbewegingen”, zoals Syriza en Podemos.

Eén probleem: in Europa hoort GroenLinks al bij de Groenen. Hans van Baalen, de VVD-man in Brussel, noemt de Groenen „te klein” voor een fusie met Macrons beweging. Hij acht de kans groter dat de Franse president zich bij de liberale ALDE-fractie aansluit, waar VVD en D66 bij horen. Dit scenario zou ook de voorkeur van D66 genieten, zegt Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Hij ziet voor D66 geen reden om de ALDE-fractie te verlaten voor Macron. „Wij moeten Macron proberen te verleiden bij ALDE te komen – niet andersom.” Met Macron kan de liberale fractie in het Europees Parlement de „vanzelfsprekende meerderheid” van de christen-democratische EVP en de socialistische S&D doorbreken, meent Verhoeven.

Aanvulling 21-2-2018: Jesse Klaver hecht eraan te benadrukken dat hij naast de partij van Macron ook naar andere “vernieuwingsbewegingen” in Europa kijkt. In een eerdere versie stond dat niet vermeld.