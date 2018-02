Gezocht: iemand die collega’s gelukkig maakt

Wat worden we in de toekomst? Als antwoord op die vraag publiceerde de Nationale Beroepengids vorig jaar een lijst met 21 beroepen. Naast de dronepiloot, 3D-printspecialist en growth hacker werd ook de werkgelukdeskundige gepresenteerd: een medewerker of manager die zich richt op het vergroten van de geluksbeleving binnen een organisatie.

Tijdens de opleiding wordt nagedacht over wat het betekent niet alleen te ondernemen voor de winst

De functie is al in diverse verschijningsvormen gesignaleerd op de arbeidsmarkt, constateerde het banenplatform: van extern adviseur tot ‘chief happiness officer’. Vacaturesite Joblift ontdekte vorig jaar dat veertien bedrijven sinds 2014 een vacature openstelden voor iemand met die titel of meldden dat ze er één in huis hebben.

Er is een grote kans dat het aantal werkgelukdeskundigen de komende jaren zal toenemen. Deze donderdag start de Fontys Hogeschool namelijk met een speciale opleiding voor dit beroep. Samen met het HappinessBureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam, die sinds 2012 een eigen kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk heeft, ontwikkelde de hogeschool een opleiding van vier maanden en een kortere masterclass over werkgeluk.

De vijftien plekken waren snel vergeven. „De opleiding is bewust klein gehouden”, vertelt docent Inge van der Putten van Fontys. „De bedoeling is dat de cursisten aan de slag gaan met hun eigen casus en in groepjes gaan samenwerken.” Onder de aanmeldingen zijn managers, personeelsmedewerkers en zelfstandigen. In september start een volgende ronde.

Wat leer je tijdens een opleiding tot werkgelukdeskundige?

„Kort gezegd leer je hoe je in organisaties de juiste instrumenten kunt implementeren die het werkgeluk bevorderen. Tijdens de opleiding wordt nagedacht over wat geluk is, wat het betekent om niet alleen te ondernemen voor de winst. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat mensen gelukkig worden als ze iets kunnen doen waar ze talent voor hebben. Veel organisaties focussen nog op competenties, en realiseren zich niet dat ze mensen meer ruimte kunnen geven bij het invullen van hun functie. Met name de jongere generatie werknemers wil graag cursussen en trainingen volgen, ergens goed in worden. Daar kun je als bedrijf oog voor hebben.”

Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven

Wat voor ‘instrumenten’ voor geluk zijn er nog meer?

„Mensen werken ook vanwege een fijn contact met collega’s. Met het aanbieden van een gezamenlijke werklunch kun je medewerkers de gelegenheid geven elkaar beter te leren kennen. En bij Driessen, een hr-bedrijf uit Helmond waarmee we binnen Fontys samenwerken, hebben ze bijvoorbeeld ingesteld dat wanneer je je laptop open klapt, er eerst een aantal foto’s van medewerkers verschijnen.”

Waarom is er vraag naar werkgelukdeskundigen?

„Het ziekteverzuim loopt op, veel mensen komen met een burn-out thuis te zitten. Focussen op geluk zorgt voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. We moeten nu doorwerken tot minimaal ons 67ste, dat moeten we dan ook maar in goede gezondheid zien te doen.”

Kun je geluk in een organisatie meten?

„Dat is natuurlijk lastig, want het is heel individueel. Maar volgens Ruut Veenhoven van de Erasmus [emeritus hoogleraar sociologie, red.] kun je wel degelijk onderzoeken hoe gelukkig mensen zijn. Bovendien komt het onderwerp nu vooral ter sprake in functioneringsgesprekken, terwijl ik persoonlijk denk dat je beter het hele jaar aandacht kunt besteden aan de vraag: passen mensen bij elkaar en de organisatie?”