Nieuwe kieskaart Pennsylvania gunstiger voor Democraten

Het Hooggerechtshof van de Amerikaansr staat Pennsylvania heeft de kaart met Congresdistricten van de staat ingrijpend hertekend nadat het eerder oordeelde dat de eerdere kaart uit 2011, gemaakt door Republikeinen, die partij te veel bevoordeelde. De nieuwe kaart vergroot de kansen van de Democraten het Huis van Afgevaardigden te heroveren in de tussentijdse Congresverkiezingen van november. Republikeinen kondigden aan tegen de nieuwe kaart te procederen. Sinds 2011 wonnen zij in de staat ruim van de Democraten, terwijl die er meer geregistreerde kiezers hebben. Gerrymandering, het zo hertekenen van districten dat de stem van de oppositie geen gewicht in de schaal heeft, heeft ook elders in de VS tot rechtszaken geleid. In juni doet het Supreme Court er uitspraak over. (AP)