Uitgevers verliezen Facebookbezoekers

Ruim een maand nadat Facebook aankondigde minder berichten van media aan gebruikers te gaan tonen, is het Facebookverkeer naar uitgevers met 6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van analyseprogramma Chartbeat, dat wereldwijd door zo’n 50.000 (nieuws)sites wordt gebruikt om bezoekcijfers te meten.

Het gaat om een daling van 6 procent ten opzichte van begin januari, meldt de Britse technologiewebsite Digiday. De daling lijkt het directe gevolg van ingrepen in de tijdlijn van Facebookgebruikers, die door Facebooktopman Mark Zuckerberg op 11 januari werden aangekondigd.

Ook meer lokaal nieuws

Uit het oogpunt van het “welzijn” van de gebruikers zien gebruikers voortaan meer berichten van vrienden en familie en minder posts van organisaties zoals mediabedrijven. In een reactie aan Digiday laat Facebook weten dat de veranderingen inderdaad betekenen “dat het bereik van nieuwsuitgevers op het platform kan afnemen”. Ongeveer 30 procent van de mensen die websites bezoeken die zijn aangesloten bij Chartbeat komt op dit moment via Facebook; 40 procent komt via Google.

Eind januari maakte Facebook ook bekend dat gebruikers meer lokaal nieuws in hun tijdlijn te zien krijgen. Het nieuwe algoritme zal eerst worden ingevoerd in de Verenigde Staten en later dit jaar in de rest van de wereld.