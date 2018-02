Elektrische auto verdringt olie niet

Honderd keer meer elektrische auto’s op de weg dan nu het geval is en een belangrijke rol voor zelfrijdende auto’s. Dat is het scenario dat olie- en gasconcern BP dinsdagmiddag schetste voor 2040, in zijn jaarlijkse en gezaghebbende Energy Outlook. Vooral dankzij het intensievere gebruik van elektrische auto’s – zoals bij zelfrijdende taxi’s – wordt naar verwachting van het Britse bedrijf over ruim twintig jaar bijna een derde van de mondiale kilometers ‘elektrisch’ afgelegd.

„We denken dat in 2040 niet meer dan 15 procent van de 2 miljard auto’s elektrisch is, maar die auto’s worden veel intensiever gebruikt”, zei hoofdeconoom Spencer Dale van BP dinsdag in een presentatie in Londen.

Allemaal positieve ontwikkelingen voor het milieu, maar echt zoden aan de dijk zet het niet, zo liet de voormalige topeconoom van de Bank of England zien. Zelfs als wereldwijd wordt besloten om de verkoop van alle auto’s met een verbrandingsmotor geleidelijk richting 2040 te verbieden, zal het effect niet zo groot zijn. Dit vergaande beleid „zou in 2040 10 miljoen vaten olie per dag schelen.” De dagelijkse vraag naar olie en gas ligt in 2035 op een piek van 110 miljoen, is de verwachting van BP. Nu is dat zo’n 95 miljoen vaten.

Hogere beprijzing CO2

In het groenste scenario gaat Dale ervan uit dat de bijdrage van hernieuwbare (zonne- en wind)energie over twintig jaar maximaal eenderde van het totaal vormt. Olie en gas leveren in de ogen van de BP-econoom dan nog altijd een bijdrage van 40 procent. „Maar de scenario’s voor hernieuwbare energie hebben we de laatste jaren keer op keer naar boven bijgesteld”, zei Dale. „Enerzijds door de technologische vooruitgang, anderzijds door overheidsbeleid.”

Per saldo ziet BP de uitstoot van CO2 toenemen als de recente trend van overheidsbeleid en technologie zich ‘normaal’ voortzet. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen (maximale temperatuurstijging 2 graden) moet drastisch gebroken worden met het bestaande beleid. Dale pleitte dinsdag voor hogere beprijzing van de uitstoot van CO2, wat in Engeland overigens al gebeurt. Op die manier komen de kosten meer bij de vervuiler te liggen. In Nederland heeft het kabinet een minimumprijs voor CO2 voor de elektriciteitssector in het vooruitzicht gesteld.

Zelfs in de scenario’s waarin de Parijse doelen worden gehaald, blijft de vraag naar olie en gas de komende jaren volgens BP substantieel. En dus moet er geïnvesteerd worden om het aanbod op peil te houden, is de boodschap. Exxon en Shell hielden eerder een vergelijkbaar pleidooi. Tegelijkertijd worden banken en pensioenfondsen kritischer bij het investeren in fossiele energie. Als de energiesector geen geld meer steekt in het zoeken naar nieuwe velden, neemt de maximale productie volgens Dale jaarlijks met 3 procent af. Dan kom je in 2040 uit op 45 miljoen vaten per dag, volgens BP minder dan de helft van wat we dan nog wereldwijd gebruiken.