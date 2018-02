NRC checkt: ‘Een punt pizza is betere ontbijtoptie dan een kom ontbijtgranen en melk’

De aanleiding

‘Stuk pizza gezonder dan bak cornflakes of muesli als ontbijt’, kopte De Telegraaf op 3 februari. In het stuk beweert de Amerikaanse diëtist Chelsey Amer dat een stuk pizza een betere ontbijtoptie is dan een bakje cornflakes of muesli met melk of yoghurt. Dat checken we.

Waar is het op gebaseerd?

De Telegraaf citeert de Londense krant Evening Standard, maar Chelsey Amers uitspraak verscheen oorspronkelijk in een interview met de Amerikaanse voedingssite The Daily Meal, op 26 januari. Amer zegt dat een stuk pizza „over het algemeen evenveel calorieën bevat als een kom met ontbijtgranen en melk”. Daarnaast bevat pizza „meer eiwitten, waardoor je in de loop van de ochtend minder snel een hongergevoel krijgt.” Ook heeft pizza meer vetten en minder suikers dan de meeste ontbijtgranen, waardoor je suikerspiegel niet zal pieken. Er ontstond ophef over de claim, die onder meer belandde op sites van de New York Post, Elite Daily en de Chicago Tribune. Amer reageerde zelf op 31 januari in een blogpost op de ophef over haar uitspraak. „Ik heb nooit gezegd dat pizza gezonder is, maar wel dat het meer gebalanceerd is.” Ze maakte de vergelijking om het bewustzijn te vergroten over het hoge suikergehalte en weinig vezels in Amerikaanse ontbijtgranen.

En, klopt het?

We beginnen met het eerste deel van Amers bewering. Ze heeft het over cereals, ontbijtgranen. De voedingsstoffen in deze producten kunnen enorm verschillen qua suiker, vezels en zout. Tot de schijf van vijf behoren havermout, muesli en andere volkoren ontbijtgranen met minder dan 16 gram suiker per 100 gram en zonder toegevoegd zout. Cruesli, cornflakes en ontbijtgranen met meer dan 16 gram suiker horen niet in de schijf. Amer heeft het op haar blog specifiek over ontbijtgranen met veel suikers, dus we gaan uit van de tweede groep.

Volgens de caloriechecker van het Voedingscentrum bevat een portie cornflakes (30 gram) 113 kilocalorieën. Doe hier een glas halfvolle melk (150 ml) van 69 kcal bij en samen wordt het 182 kcal. Het aantal kcal in cornflakes verschilt per merk enorm. Volgens onderzoek van stichting Questionmark, die ingrediëntinformatie van voedingsmiddelen verzamelt, bevatten cornflakes van de merken Perfekt, Plus en Hahne bijvoorbeeld acht keer zo veel suikers als de merken Consenza, Smaakt en Your Organix Nature. Ook het aantal calorieën in een pizzapunt is afhankelijk van wat erop zit en van de grootte. Volgens de caloriechecker bevat een hele pizza met kaas en tomaat van 350 gram 872 kcal. Verdeel je deze pizza in zes stukken, dan kom je uit op 145 kcal per pizzapunt. Dat is 37 kcal minder dan de cornflakes met melk.

Of een ontbijt gebalanceerd en daarmee gezond is hangt af van wat je verder die dag en zelfs die week eet. Volgens diëtist Esther van Etten moeten er vooral goede vezels in zitten. „Een compleet ontbijt bestaat uit eiwitten, een beetje vet en koolhydraten. Denk aan havermout met melk, een boterham met jam en een gekookt eitje. Of muesli met kwark en noten.” Het verzadigde gevoel dat Amer belicht in het tweede deel van haar bewering komt vooral door de vetten in pizza: een punt bevat volgens de caloriechecker bijna drie keer zo veel vetten als een kom cornflakes met melk. „Ik vind het zorgelijk dat mensen nu denken dat pizza zo slecht nog niet is”, zegt Astrid Postma, expert bij het Voedingscentrum. „Het blijft ongezond: weinig groentes, weinig vezels en veel calorieën.”

Conclusie

Sommige pizzapunten hebben minder caloriëen dan sommige porties ontbijtgranen. Dat maakt pizza echter niet tot een betere ontbijtoptie. We beoordelen deze uitspraak als onwaar.

