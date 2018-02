Directeur Letse centrale bank weigert op te stappen

President van de Letse centrale bank Ilmārs Rimšēvičs die verdacht wordt van corruptie, weigert op te stappen, zo bericht AP. Rimšēvičs werd zaterdag opgepakt.

In een verklaring zei Rimšēvičs niet te willen opstappen omdat hij ontkent schuldig te zijn. Hij zegt slachtoffer te zijn van een “lastercampagne” omdat hij corruptie zou willen tegengaan.

Rimšēvičs is als bestuurder van de centrale bank tevens lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Naast corruptie wordt hij verdacht van het aannemen van 100.000 euro aan smeergeld. De Letse anti-corruptiedienst KNAB deed zaterdag een inval in het huis en kantoor van de Letse bankier. Hij werd gearresteerd en verhoord maar twee dagen later op borgtocht vrijgelaten.

Afpersing

Maandag kwam daar een aanklacht van afpersing bij van de Letse bank Norvik. Ook zou Rimšēvičs Russisch geld willen witwassen en om steekpenningen hebben gevraagd. De bank weigerde deze te betalen en heeft een formele klacht tegen Rimšēvičs ingediend.

De Letse premier Maris Kucinskis, president Raimonds Vējonis en minister van Financiën Jānis Reirs hebben Rimšēvičs alle drie opgeroepen op te stappen maar kunnen dit formeel niet afdwingen. Na een spoedoverleg op maandag besloot premier Kucinskis wel om Rimšēvičs beperkingen op te leggen. Het is nog onduidelijk om wat voor strafmaatregelen het precies gaat.

Rusland

In Letland staat Rimšēvičs sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank. Sinds de toetreding van Letland tot de eurozone is hij tevens lid van het bestuur van de ECB. AP schrijft dat Rimšēvičs zitting neemt in een prominente ECB-raad en dus zeer goed op de hoogte is gevoelige informatie over zowel Letland, de NAVO en de Europese Unie (EU).

Letse veiligheidsdiensten waarschuwen dat de Russische geheime dienst pogingen doet om staatsgeheimen te verkrijgen van hooggeplaatste Letse functionarissen. Met die informatie zou Rusland de positie van de EU en de Verenigde Staten willen verzwakken. Maandag werd door persbureau AP een foto naar buiten gebracht van een bezoek van de Letse bankpresident aan Rusland in 2010. Hij zou daar contact hebben gehad met een oud-bestuurder van een Russisch militair technologiebedrijf.