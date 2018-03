De vriendelijke gemeenschapszin van Belle & Sebastian

Pop Belle & Sebastian. Gehoord: 19/2 Carré, Amsterdam. ●●●●●

Er zijn maar weinig bands die er live altijd in slagen de luisteraar hun wereld binnen te lokken. De Schotse groep Belle & Sebastian lukt het elke keer. Bij het concert van maandagavond in het Amsterdamse Theater Carré duurde het even voordat de vonk oversloeg, maar ook hier transformeerde het publiek uiteindelijk tot een verrukt kijkende en dansende menigte.

Dansen op het podium

Het hielp dat in de arena van Carré de stoelen waren weggehaald, zodat de aanhang deels stond en er meer contact was met het podium. Ook letterlijk, toen voorman Stuart Murdoch aan het eind van het optreden, tijdens de oude hit ‘The Boy With The Arab Strap’, zo’n dertig man het toneel ophielp, om rond hem heen te dansen. Dat leverde een mooi beeld: een concrete versie van de vriendelijk gemeenschapszin van Belle & Sebastian.

Luchtige vergetelheid

Het geheim van deze groep, die al bestaat sinds 1996, zit hem in de combinatie van virtuositeit en kinderlijke naïviteit. Een springerig ritme, een pastoraal deuntje, en enkele ‘sixties’-effecten (reverb op de gitaar, sambaballen) zorgen voor luchtige vergetelheid: de boze buitenwereld blijft buiten.

Maar de band ontwikkelt zich. In nieuwe nummers als ‘We Were Beautiful’ groeien de drumpatronen soms uit tot stevige discoritmes en de instrumentaties worden minder transparant. Maandagavond construeerden dertien muzikanten – blazers, gitaristen, strijkers, keyboards en voorman Murdoch op verschillende instrumenten – een afwisselend geluid: soms stoer, soms lieftallig.

Met de tengere Murdoch als baken van lichte ironie en culturele belangstelling ( zijn liefde voor Hollandse Meesters passeerde de revue) creëert Belle & Sebastian een eigen wereld.

Het publiek gaf zich over, niet wild of uitbundig, eerder tevreden wiebelend, ingesponnen in een cocon van suikerzoete draden.