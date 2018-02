Dag 12 Winterspelen: Shorttrack aflossingsploeg dames wint brons

Shorttrack: bronzen medaille winnen mét een wereldrecord Een wereldrecord breken in de B-finale en dan een bronzen medaille winnen, in welke andere sport komen dit soort situaties nu voor? Wat we wel weten is dat Jorien ter Mors met deze bronzen plak de eerste vrouw is die op één editie van de Winterspelen medailles wint op twee disciplines. Vorige week won ze de gouden medaille op de 1000 meter langebaanschaatsen. Arjen heeft het keurig uitgezocht. Ter Mors is na relaybrons en goud op 1000 langebaan de eerste vrouw die op één editie van de Winterspelen medailles wint op twee disciplines. https://t.co/XrupmhttQg — Erik van Lakerveld (@evanlakerveld) 20 februari 2018

Aflossingsploeg dames wint brons met wereldrecord De Nederlandse aflossingsploeg wint alsnog een bronzen medaille. In de B-finale schaatste het team een wereldrecord. Daarna werden in de A-finale Canada en China gediskwalificeerd en omdat de B-finale gewonnen werd door de Nederlandse dames winnen ze toch een bronzen medaille. Ongeloof bij de aflossingsvrouwen na de A-finale. Foto Koen van Weel/ANP Op de eerste dag van de Winterspelen werden de dames uitgeschakeld in de kwalificatie. Daarom reden ze dinsdag in de B-finale. Daar zette het team een wereldrecord van 4.03,471 neer. In de A-finale kwam kwam een Koreaanse schaatsster ten val, daarbij vielen ook een Canadese en een Italiaanse. Vervolgens kwam Korea als eerste over de finish, met China in het kielzog. Maar China en Canada kregen een penalty, waardoor Nederland, de winnaar van de B-finale, op de derde plaats eindigde. Het zilver ging naar Italië. "Onbeschrijfelijk, een droom die uitkomt", zegt Jorien ter Mors in een reactie tegen de NOS. "Wij zagen natuurlijk wat er allemaal gebeurde in de race, maar durfden niet te geloven dat we een bronzen medaille zouden kunnen krijgen", zegt Suzanne Schulting. Yara van Kerkhof had wel voor de zekerheid haar goede schoenen meegenomen, de schoenen die de sporters aan moeten als ze op het erepodium staan. "We wisten dat er een kans was." BRONS VOOR NEDERLAND! Diskwalificaties voor Canada en China waardoor de Nederlandse vrouwen op wonderbaarlijke wijze brons pakken! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/WFX32I6CeA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 20 februari 2018

Knegt niet door naar de kwartfinale Sjinkie Knegt plaatst zich niet voor de kwartfinale doordat hij een penalty kreeg. Knegt startte in de buitenste startpositie en het tempo in de race lag hoog, waardoor hij lang achteraan lag. Hij kwam nog wel naar de derde en eventjes naar de tweede plaats, maar op het laatste rechte stuk werd hij weer ingehaald. De beslissende wedstrijden voor de 500 meter vinden donderdag plaats. Oei... Sjinkie Knegt start slecht en gaat niet door naar de kwartfinale... #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/krPomZKyhq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 20 februari 2018

Breeuwsma door naar de kwartfinale Daan Breeuwsma heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de 500 meter shorttrack. In de eerste poging ging Breeuwsma in de eerste paar meter onderuit, maar de race werd herstart omdat hij bij zijn val een andere schaatser raakte. Na de tweede start kwam Breeuwsma op de tweede plaats, vervolgens zakte hij weg naar de vierde maar met een mooie inhaalactie kon hij weer terug komen naar de tweede plek. In de volgende rit is Sjinkie Knegt aan de beurt.

Hoogerwerf door naar de kwartfinale 500 meter Dylan Hoogerwerf is door naar de kwartfinales van de 500 meter shorttrack. De eerste paar rondes lag hij op de derde plaats, maar door een valpartij kon hij doorschuiven naar de tweede plaats. In de volgende ritten komen Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt ook in actie. Knegt is zowel Europees- als wereldkampioen op deze afstand.

Roest vervangt Verweij bij ploegenachtervolging Er werd eerder al over bericht, maar nu is het zeker: Patrick Roest vervangt woensdag Koen Verweij in de halve finale ploegenachtervolging. De 22-jarige Roest haalde op de 1.500 meter zilver. Bondscoach Geert Kuiper: “Ik moet kiezen tussen een ingespeeld team en een heel goeie jongeling met niet veel ervaring.” Lees meer over de achtervolgingsploeg woensdag: Verweij eruit, Roest erin

Van Kerkhof ook geplaatst voor kwartfinales Yara van Kerkhof heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter. In het begin van de race kwamen drie van de vier schaatssters ter val, waaronder Van Kerkhof. Ze kwam als derde over de finish, maar mag toch door. Wat een slagveld! Yara van Kerkhof gaat onderuit en is waarschijnlijk niet door naar de kwartfinale! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/Zgw18xia16 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 20 februari 2018

Van Ruijven ook door naar de kwartfinales Lara van Ruijven heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter. De Britse Elise Christie viel in de eerste paar meter, daarom werd de race opnieuw gestart. Zij raakte zaterdag bij de 1.500 meter geblesseerd. Van Ruijven reed bijna de hele rit vooraan en plaatste zich makkelijk. In de volgende rit komt Yara van Kerkhof in actie.

Suzanne Schulting plaatst zich voor kwartfinale 1.000 meter Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter. De hele race lag ze op kop en ze plaatste zich zonder problemen voor de kwartfinales. Dit weekend werd ze nog vierde op de 1.500 meter in de B-finale. In rit 5 en 6 komen Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof in actie. Van Kerkhof won vorige week dinsdag zilver op de afstand 500 meter. Lees ook: Perfectionist verrast in gekkenwerk op ijzers Donderdag zijn de kwart, halve finales en finales van de 1.000 meter voor vrouwen.

Sloveense ijshockeyspeler betrapt op doping Opnieuw een dopinggeval in Pyeongchang. De Sloveense ijshockeyspeler Žiga Jeglič testte dinsdag positief tijdens een dopingcontrole en wordt door het sporttribunaal CAS voorlopig geschorst van de Olympische spelen. Hij moet het Olympische dorp binnen 24 uur verlaten en speelt niet mee in de play-off wedstrijd tegen Noorwegen. Uit de testresultaten blijkt dat Jeglič fenoterol gebruikte, een middel dat de luchttoevoer naar de longen bevordert. Het CAS kondigt verder onderzoek aan naar de sporter. Na de Olympische Winterspelen zal het tribunaal met een definitief uitsluitsel komen. De 29-jarige verdediger speelde alle drie de poulewedstrijden voor zijn land en gaf een assist. Hij is de derde sporter op deze Olympische Winterspelen die positief testte op verboden middelen: de Japanse shorttracker Kei Saito (21) en de Russische curler Alexander Kroesjelnitski (25) gingen hem voor. De Sloveen Žiga Jeglič viert de winnende goal in de penalty shoot-out tussen Slowakije en Slovenië. Foto Frank Franklin / AFP Photo

'Roest vervangt waarschijnlijk Verweij bij ploegenachtervolging' Schaatser Patrick Roest vervangt waarschijnlijk Koen Verweij tijdens de halve finales van de ploegenachtervolging. "In principe neemt Patrick de positie in van Koen, maar pas na de laatste training nemen we de definitieve beslissing over onze wedstrijdstrategie", zei bondscoach Geert Kuiper tegen persbureau ANP. Voor de finale kan Kuiper zijn opstelling opnieuw wijzigen. Tijdens de kwalificaties reed Verweij minder rondes op kop dan gepland. Hij zei tegen de NOS last te hebben van materiaalpech. Ondanks zijn tegenvallende prestatie plaatste Nederland zich als tweede voor de halve finales. Ook wissels bij de vrouwen Ook bij het team van de vrouwen voor de ploegenachtervolging wordt zeker gewisseld. Zij plaatsten zich zondag als eerste voor de halve finale. Lotte Verbeek zal tijdens de race tegen de Verenigde Staten Marrit Leenstra vervangen. "Marrit is meer een sprintster en hoeft nu maar één keer te rijden", aldus bondscoach Kuiper. De vrouwen schaatsen woensdag de halve finale om 12.00 uur. Als ze zich plaatsen voor de finale komen ze om 13.58 uur opnieuw in actie. De halve finale voor de mannen vindt om 12.22 uur plaats en de finale om 14.17 uur.

Canadees ijsdanspaar wint tweede gouden medaille Het Canadese ijsdanspaar Tessa Virtue en Scott Moir heeft hun tweede gouden medaille gewonnen op deze Olympische Spelen. Vorige week wonnen ze met Canada de landenwedstrijd. Het Canadese paar Tessa Virtue en Scott Moir tijdens de vrije dans. Foto Tatyana Zenkovich/EPA Maandag braken Virtue en Moir een wereldrecord in de korte kür, waarmee ze een voorsprong namen op hun Franse concurrenten. Het Franse paar Papadakis en Cizoron brak op het onderdeel vrije dans het wereldrecord, maar de Virtue en Moir bleven door hun hoge score op de korte kür het Franse duo voor. Met hun totaal aantal punten 206,07 braken de Canadezen, die al 21 jaar samen schaatsen, opnieuw een wereldrecord. In 2010, op de Spelen van Vancouver, wonnen Virtue en Moir ook de gouden medaille op het onderdeel ijsdansen. In Sotsji bleef het bij twee zilveren medailles, waarna het Canadese paar twee jaar stopte. In 2016 besloten ze toch hun carrière voort te zetten.

Dit is het programma van dag 12 van de Winterspelen 02.00 kunstrijden ijsdansen (finale = vrije kür)

10.30 freestyle skiën finale halfpipe vrouwen

11.00 shorttrack kwalificatie, 1.000 meter vrouwen (Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting)

11.45 shorttrack kwalificatie, 500 meter mannen (Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt)

12.15 freestyle skiën estafette gemengd

12.33 shorttrack, finale 3.000 meter relay vrouwen

13.45 Noordse combinatie Gundersen grote schans (edited)

Zie hier voor het volledige programma Correctie (20 februari 2018) in het programma hierboven stond dat de finale van het kunstrijden ijsdansen op 10.00 uur Nederlandse tijd plaatsvond. Dit klopt niet. De finale vond om 2.00 uur Nederlandse tijd plaats. Hierboven is dit aangepast.

De twaalfde dag van de Spelen is er één zonder medaillekansen voor de Nederlanders. Alleen de shorttrackers komen in actie. Vanaf 11.00 uur is de beurt aan Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Suzanne Schulting op de kwalificatie op 1.000 meter. Om 11.45 uur proberen Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf en Sjinkie Knegt zich te kwalificeren op de 500 meter. Ook wordt vanaf 12.33 uur de finale 3.000 meter relay voor vrouwen gereden. Verder worden er medailles uitgereikt op het onderdeel halfpipe van het freestyle skiën, de gemengde estafette van de biatlon en op de Noorse Combinatie.