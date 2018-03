Crimineel kopstuk Mieremet kon geweld niet ontlopen

Johnny Mieremet is geboren en getogen in de Amsterdamse Mercatorbuurt waar hij opgroeide met zijn jeugdvriend Sam Klepper. Johns vader runde een bedrijf dat speelautomaten installeerde in cafés, friettenten en, in de jaren tachtig steeds vaker, coffeeshops.

Mieremet en Klepper komen tijdens hun tienerjaren terecht in een jeugdbende die zich bezighoudt met diefstal en later met gewapende overvallen. Aanvankelijk stonden ze bekend als de Kinker-bende, schrijven Bart Middelburg en Paul Vugts in hun boek Oorlog in de Amsterdamse onderwereld.

Onder leiding van Kees Houtman, een andere Amsterdamse crimineel die nadrukkelijk voorkomt in het Holleeder-dossier, groeide de jeugdbende uit tot een gevreesde groep inbrekers – die maar niet gepakt werden. Dat had alles te maken met de uitgekiende planning, die de groep de bijnaam De Denkers opleverde. Hun meest opzienbarende doel was De Nederlandsche Bank, waar ze met een hoogwerker binnen wilden komen. Die poging mislukte. Niettemin lukte het de groep in de eerste helft van de jaren 80 – naar politieschatting – met andere criminaliteit omgerekend ruim 5 miljoen euro buit te maken.

De groep viel daarna uiteen door de verlokkingen van de hasjhandel. Houtman begon met een kleine groep vrienden voor zichzelf. Mieremet en Klepper sloten zich aan bij hasjhandelaar Klaas Bruinsma, toen de leider van de machtigste misdaadgroep in Nederland.

Keiharde reputatie

Mieremet en Klepper worden verantwoordelijk voor de retail: de bevoorrading van coffeeshops. Ook gaan ze de speelautomatendivisie van de Bruinsma-groep runnen – een wereld die Mieremet via zijn vader kent. Zo wordt, vermoedt justitie, een deel van de illegale inkomsten uit de grootschalige hasjhandel witgewassen.

Sam en John verwerven zich een keiharde reputatie. ‘Nee’ tegen hen zeggen behoort zelden tot de mogelijkheden, ondervinden exploitanten van coffeeshops. Het levert de twee de bijnamen Spic en Span op, omdat ze alles opruimen als een onderwereldconflict dat nodig maakt. Hoewel ze nooit zijn vervolgd voor liquidaties, wil het verhaal dat ze er regelmatig bij betrokken waren.

Ze spelen ook een prominente rol bij conflicten tussen hun baas Bruinsma en kopstukken uit de Joegoslavische maffia. Die vetes tekenen hun criminele carrière. Na de moord op Bruinsma, in 1991, groeien Mieremet en Klepper uit tot twee van de meest gevreesde kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. Ze vergaren met hun activiteiten een aanzienlijk vermogen.

Overlopen

Cor van Hout, ook actief in de hasj, maakt in 1996 kennis met de gewelddadige reputatie van Spic en Span. De Heinekenontvoerder wordt, waar zijn vrouw Sonja en hun 3-jarig zoontje bij zijn, beschoten als hij voor zijn woning uit de auto wil stappen. Cor overleeft de aanslag.

Het conflict met Mieremet en Klepper legt tegelijk de basis voor de breuk met jeugdvriend Willem Holleeder. Die loopt over naar het kamp van Mieremet en Klepper en wordt voor hen de contactpersoon met onderwereldbankier Wim Endstra. Bij hem hebben Mieremet en Klepper een fors deel van hun criminele vermogen geïnvesteerd. Hier wordt ook de kiem gelegd voor de latere claim van Holleeder en Mieremet op het vermogen van Endstra.

Naast hun investeringen bij Endstra hebben Klepper en Mieremet, de boekhouder van het duo, ook legale bedrijven, onder andere in speelautomaten, die op naam staan van Mieremets vrouw Ria.

Na de gewelddadige dood van Sam Klepper, najaar 2000, wordt Holleeder de belangrijkste vertrouweling van Mieremet. Die vriendschap duurt niet lang. John Mieremet merkt dat hij is besodemieterd door Holleeder bij de financiële afwikkeling van een conflict met een groep Joegoslaven die vermoedelijk achter de moord op Klepper zat.

Het wantrouwen bij Mieremet groeit als in het voorjaar van 2002 een aanslag op zijn leven wordt gepleegd, die hij ternauwernood overleeft. Daarna belandt hij in een bikkelhard gevecht met Willem Holleeder over het criminele vermogen dat bij Endstra is geïnvesteerd. Mieremet krijgt zijn geld en vertrekt naar Thailand om een nieuw leven te beginnen. Uiteindelijk achterhaalt hem daar het geweld dat hij probeert te ontvluchten. Een man vraagt hem „are you John” en schiet de dan 45-jarige Mieremet van dichtbij dood.