Charmante Duitse animatie

Animatie De Hazenschool Regie: Ute von Münchow-Pohl. ●●●●●

Hoewel Pasen pas over ruim vijf weken is, is nu al te zien hoe een groep hazen zich bezighoudt met de aflevering van paaseieren. Zij vormen de Hazenschool en wonen in een bos, op enige afstand van de stad. Om de vossen tegen te houden, hebben ze een afscheiding gemaakt. De vossen azen op het Gouden Ei, dat de hazen kracht en moed geeft. Als ze het magische ei ontvreemden, loopt het paasfeest in de soep.

Stadshaas Max, met hip mutsje, komt bij de boshazen terecht en ergert zich eerst groen en geel aan alle regels, de ouderwetse kleren die ze dragen en dat ze wortelsap drinken in plaats van fris. Max vind leren onzin en wil eigenlijk bij de ‘waanzinhazen’, „de vetste bende van de stad”, en nu dit. Toch raakt hij steeds meer gecharmeerd van de Hazenschool, die wordt geleid door juf Hermine, een soort kungfu-onderwijzeres met wijsheden als „hij die wil vliegen heeft sterke wortels nodig”.

Deze charmante Duitse animatiefilm zet de grauwe stad tegenover het frisgroene bos. De figuren bewegen soepel, de achtergrond beweegt daarentegen nauwelijks: een kostenkwestie. Aan het moralisme van De Hazenschool zal niemand zich storen: een oproep om samen te werken en niet alleen aan jezelf denken.