Exact dezelfde tijd na vier runs: goud Canadees én Duits bobduo

De olympische wedstrijd in de tweemansbob heeft een dubbele winnaar opgeleverd. De Canadezen Justin Kripps en Alexander Kopacz en de Duitsers Francesco Friedrich en Thorsten Margis kwamen na vier runs tot een tijd van 3.16,86, waardoor beide teams goud wonnen. Het brons was na de snelste laatste afdaling voor het Letse koppel Oskars Melbardis en Janis Strenga. Zij waren na vier afdalingen 0,05 seconde langzamer. Kripps en Kopacz gingen na de derde run aan de leiding, maar ze gaven 0,06 seconde toe op Friedrich en Margis, waardoor beide duo’s op exact dezelfde tijd uitkwamen. De Duitse piloot Nico Walther met remmer Christian Poser ging als leider de tweede dag in. Door twee matige afdalingen eindigde het duo net naast het podium. (ANP)