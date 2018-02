Bayern wint, Chelsea en Barça spelen gelijk

In de achtste finales van de Champions League heeft FC Bayern dinsdagavond goede zaken gedaan door in eigen huis Besiktas met 5-0 te verslaan. Daarmee hebben de Duitsers een goede uitgangspositie om de kwartfinales te bereiken. Chelsea speelde in het eerste duel tegen FC Barcelona met 1-1 gelijk.

Het eerste doelpunt in München viel vlak voor rust en werd gemaakt door Thomas Müller. Kort na het begin van de tweede helft tekende Kingsley Coman voor de 2-0. In de 66ste minuut maakte Müller de 3-0 en tien minuten voor tijd scoorde Robert Lewandowski uit een rebound de 4-0. In de 88ste minuut bracht Lewandowski de eindstand op 5-0.

Arjen Robben mocht bij Bayern vlak voor rust invallen als vervanger van de geblesseerde James Rodriguez. Bij Besiktas had Ryan Babel een basisplaats en bleef Jeremain Lens op de bank. Besiktas speelde vanaf de zestiende minuut met tien man. Domagoj Vida werd van het veld gestuurd voor een overtreding op de doorgebroken Robert Lewandowski.

Lionel Messi belangrijk

Bij Chelsea-Barcelona viel het eerste doelpunt pas in de 62ste minuut. Willian scoorde voor Chelsea, waarna Lionel Messi in de 75ste minuut tekende voor de belangrijke gelijkmaker. De returnwedstrijden in deze achtste finales zijn op 14 maart.

Afgelopen woensdagavond won Real Madrid in de achtste finales met 3-1 van Paris Saint-Germain en versloeg Liverpool FC Porto met 0-5. Afgelopen dinsdag won Manchester City met 0-4 van FC Basel en speelden Juventus en Tottenham Hotspur met 2-2 gelijk.

Woensdag speelt Shakhtar Donetsk tegen AS Roma en neemt FC Sevilla het op tegen Manchester United.