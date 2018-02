BankGiro Loterij: extra geld voor Boijmans en Kunsthal in Rotterdam

De grootste schenking gaat dit jaar naar Rotterdam: 1,5 miljoen euro voor het collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen. Ook de Rotterdamse Kunsthal krijgt een riant bedrag: 350.000 euro voor de organisatie van een nieuw, jaarlijks terugkerend zomerfestival.

Dat is dinsdag bekend gemaakt op het GoedGeldGala van de BankGiro Loterij, dat dit jaar werd gehouden in Singer Laren. In totaal werd 74,8 miljoen euro verdeeld over 79 culturele organisaties. De BankGiro Loterij geeft traditioneel de helft van de inkomsten aan organisaties op het gebied van cultuur en erfgoed. Vorig jaar ging het om 66,9 miljoen euro, in 2016 om 62,8 miljoen.

Het geld voor Boijmans Van Beuningen is bedoeld voor het centrale trappenhuis van het veertig meter hoge Collectiegebouw, waarvoor vorig jaar de eerste paal werd geslagen. Het openbaar toegankelijke depot moet de wateroverlast in de huidige kunstdepots van Boijmans Van Beuningen oplossen, bezoekers kunnen er straks meekijken met restauraties. De bouw was omstreden, maar werd in 2016 goedgekeurd door de Raad van State. Het Collectiegebouw gaat zes verdiepingen tellen, in de gevel komt 6.609 vierkante meter glas. De kosten worden geraamd op 60 miljoen.

1 miljoen voor NEMO

Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal zijn ‘vaste partners’ van de BankGiro Loterij. Het meeste loterijgeld gaat naar zulke partners, meestal musea, die jaarlijkse bijdragen ontvangen variërend van 200.000 tot 14 miljoen (Prins Bernhard Cultuurfonds). Boijmans Van Beuningen krijgt jaarlijks 500.000 euro, de Rotterdamse Kunsthal 200.000.

Ook een paar andere vaste partners kregen grote extra schenkingen. Het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO ontving 1 miljoen voor de permanente tentoonstelling Humania. Bezoekers kunnen daar straks aan de hand van metingen nagaan of ze genoeg doen om gezond te blijven of de eigen hersenactiviteit opmeten.

NEMO ontvangt als vaste partner jaarlijks 300.000 euro, dit jaar aangevuld met 500.000 euro doordat loterijdeelnemers zelf mogen aangeven voor welke organisatie zij willen meespelen. Andere publiekslievelingen zijn het Rijksmuseum (1,2 extra bovenop de 7,3 miljoen die 4 Rijksmusea mogen verdelen), het Amsterdamse Concertgebouw (1,2 miljoen bovenop 500.000) en Paleis Het Loo (890.000 bovenop 300.000). De Rotterdamse Kunsthal kreeg dankzij de loterijdeelnemers 140.000 euro extra, Boijmans Van Beuningen 18.000.

Bij voorkeur erfgoed

De BankGiro Loterij sponsort bij voorkeur erfgoed, waar een groot publiek voor is. In dat profiel past dit jaar 500.000 euro extra voor de Vereniging Rembrandt, om een restauratiefonds te starten dat kleinere musea helpt hun restauraties te financieren. „Depotstukken kunnen zo nieuwe iconen voor deze musea worden”, aldus de BankGiro Loterij.

Ook een aantal eenmalige schenkingen past in dat profiel. Zo gaat er 600.000 euro naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en evenveel naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Dat trekt nu jaarlijks 120.000 bezoekers en gaat daarom verbouwen. De Eusebiuskerk in Arnhem krijgt 500.000 euro voor twee nieuwe zij-entrees. De herinrichting van de kerk moet volgend jaar klaar zijn, wanneer de herdenking plaatsvindt van 75 jaar Slag om Arnhem.