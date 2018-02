Achtervolgingsploeg: Verweij eruit, Roest erin

Bondscoach Geert Kuiper, hersteld van griep, bracht dinsdag in de laatste training een verandering aan in de Nederlandse achtervolgingsploeg: de 22-jarige Patrick Roest vervangt woensdag Koen Verweij, die zondag in de eerste race tegenviel en aan het einde geduwd moest worden door Sven Kramer. „Ik moet kiezen tussen een ingespeeld team en een heel goeie jongeling met niet veel ervaring”, legt Kuiper zijn dilemma uit.

Ploegachtervolging woensdag 21 februari

12.00 uur: Nederland-VS (v) 12.06 uur: Japan-Canada (v) 12.22 uur: Korea-Nieuw-Zeeland (m) 12.28 uur: Nederland-Noorwegen (m) 13.52 uur: derde plaats (v) 13.58 uur: finale (v) 14.11 uur: derde plaats (m) 14.17 uur: finale (m)

De ‘grote drie’

Kramer-Verweij-Blokhuijsen werden in Sotsji olympisch kampioen en stelden eerder dit seizoen overtuigend plaatsing voor de Spelen veilig. Maar op de 1.500 meter haalde Roest in Gangneung zilver en eindigde Verweij als elfde. Logische wissel? Kuiper: „Je kunt die 1.500 meters tegen elkaar afzetten en makkelijk concluderen dat het een grote verbetering is. Maar zo simpel is die rekensom niet.”

Kopman Kramer, teamgenoot van Roest bij Lotto-Jumbo maar ook goed bevriend met Verweij, heeft volgens Kuiper invloed gehad op de samenstelling van de ploeg. „De stem van Sven weegt natuurlijk mee. Hij kent zijn ploeggenoot, weet zijn goede en zwakke kanten. Wat Sven ervan vindt is zeker belangrijk.”

Titelverdedigers

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen verdedigt Nederland woensdag de olympische titel van vier jaar geleden op de ploegachtervolging. De vrouwenploeg plaatste zich maandag in een olympische record (2.55,61) als tijdsnelste voor de halve finale tegen de VS, op papier de zwakste van de vier overgebleven teams. De mannen wacht een loodzware halve finale tegen Noorwegen.

„Ik denk dat ons team een boost heeft gekregen van mijn gouden medaille”, zegt de Noor Håvard Lorentzen een dag na zijn winst op de 500 meter. Zelf rijdt de sprinter niet mee, maar kopman Sverre Lunde Pedersen voert de trein aan die in de voorronde maar 0,06 seconde langzamer was dan de 3.40,03 van Nederland.

Mocht Nederland in de halve finale winnen van Noorwegen, dan wacht in de finale de winnaar van het duel tussen Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De Koreanen reden in de kwalificatie de snelste tijd van iedereen (3.39,29) en lijken voor eigen publiek favoriet.

Nieuw-Zeeland hoeft niet te puzzelen over de opstelling, als enige van de acht landen in de voorronde staan slechts drie schaatsers ingeschreven. Kopman Peter Michael neemt minimaal vijf en waarschijnlijk zes van de acht rondjes kopwerk op zich. Zijn ploeg aast op de tweede Nieuw-Zeelandse medaille ooit op de Winterspelen, na het zilver van skiester Annelise Coberger op de slalom in 1992.

Halve finale vrouwen

Ook de Nederlandse vrouwen veranderen de opstelling voor de halve finale tegen de VS. Lotte van Beek komt in de plaats van Marrit Leenstra, die wordt gespaard voor een eventuele finale. Op de 1.500 meter won Leenstra brons, 0,01 seconde voor Van Beek die vierde werd. Kuiper onderschat de halve finale niet. „We leveren heel weinig in als ik Lotte laat rijden. Je moet zeker twee keer rijden, dan is het een luxe als je kunt wisselen.”

In de finale treft de Nederlandse ploeg waarschijnlijk het sterke Japan, dat in de andere halve eindstrijd uitkomt tegen Canada. De Japanse vrouwen wonnen dit jaar alle drie de wedstrijden om de wereldbeker en verbeterden twee keer het wereldrecord. Maar in de voorronde was Nederland iets sneller omdat Japan een foutje maakte bij de start.

„Miho verraste haar ploeggenotes met een te snelle start”, zegt Kuiper. „Daarna ging ze kijken en wachten. We denken dat het bij hun allemaal perfect gaat. Maar als je het goed analyseert zie je daar ook wel eens een foutje. Zij komen ook onder druk te staan. Zij hebben het hele jaar gedomineerd en blijven favoriet. Maar ze zijn te verslaan.”