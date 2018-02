Zeker drie ondertekenaars oproep om terugkeer Beatrix Ruf wisten van niets

Diverse ondertekenaars van de oproep om Beatrix Ruf terug te krijgen als directeur in het Stedelijk Museum Amsterdam zeggen de petitie nooit te hebben ondertekend. „Ik sta paf”, zegt Arno Verkade, directeur van Christie’s Nederland. Hij is een van de 112 mensen uit de kunstwereld die zaterdag en maandag in advertenties in Het Parool opriepen om Ruf „vanwege haar artistieke visie” terug te vragen. Verkade: „Heb ik soms in mijn slaap getekend?” Aan Het Parool heeft hij gevraagd zijn naam weg te laten uit eventuele vervolgadvertenties.

De oproep komt terwijl twee onderzoeken naar het Stedelijk ten tijde van Ruf lopen. De Gemeente Amsterdam gaf daartoe opdracht, nadat Ruf in oktober „in het belang van het museum” opstapte na berichten over haar nevenactiviteiten en mogelijke belangenverstrengeling.

Bij een rondgang langs tien ondertekenaars van de Ruf-petitie blijkt dat drie van hen verrast zijn dat hun naam onder de oproep staat. Naast Verkade gaat het om Saskia Copper en Aad Krol, de eigenaren van de Rotterdamse design-galerie Vivid. Krol: „Op de kunstbeurs PAN heeft mijn vrouw in november in een gesprekje gezegd dat Ruf van haar niet had weg gehoeven. Maar een petitie hebben wij nooit getekend, en het gaat ons ook te ver om dat te doen.”

Dat gesprekje was met Rob Malasch, de Amsterdamse galeriehouder, die in november het initiatief nam tot de Ruf-petitie. Malasch zegt desgevraagd dat alle ondertekenaren hebben ingestemd met het gebruik van hun naam. „Dat sommigen nu zeggen dat ze niet hebben getekend, is totale onzin. Dat zijn ze kennelijk vergeten.”

Geen van de tien ondertekenaars zegt te hebben betaald voor de advertenties. Volgens Malasch betaalt een anonieme geldschieter de rekening.

Correctie: In een eerde versie van dit bericht stond dat vier ondertekenaars niet bewust hun handtekening hadden gezet onder de Ruf-petitie. Dat moeten er drie zijn.