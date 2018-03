Wordt Bert van Marwijk vrolijk van deze Goal van het Weekend?

Het was een weekend waarin de afstandsschoten het wonnen van de brille in de kleine ruimtes. Dat zie je ook wel aan de top 3, maar voor we zover zijn alvast even aandacht voor de 21-jarige Panamees Cristian Martinez van Columbus Crew die de doelman van Atlanta United wist te verrassen. Verder ging ook de streep van Sarpeet Singh (Wellington Phoenix) en lekker in.

Jürgen Locadia maakte z’n debuut voor Brighton en sierde dat direct op met een doelpunt. Het FA Cup-voetbal leverde ook een goal op van Wesley Hoedt en uit diezelfde wedstrijd deze niet onaardige volley van José Rondon (West Brom). Tot slot een mooie kopgoal van Nicolas Castillo (Pumas) in Mexico.

3. Garry Rodrigues (Kasimpaşa v GALATASARAY 0-1)

Galatasaray is ondanks - of dankzij? - het vertrek van onder meer Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Lukas Podolski dit seizoen terug aan de Turkse top. De ploeg van Fatih Terim, bezig aan zijn vierde dienstverband als trainer van Cimbom, liet zondag een heel fraaie aanval met dito afwerking zien:

2. Atilla Yildirim (MVV v NEC Nijmegen 1-0)

Afkomstig uit de jeugd van Ajax maar na z’n tienerjaren vertrokken richting Turkije. Daar diende Yildirim in zes seizoenen liefst acht clubs, alvorens afgelopen zomer in Maastricht neer te strijken. Prima doelpunt afgelopen vrijdagavond:

1. Andrew Nabbout (Western Sydney v NEWCASTLE JETS 2-2)

Leuk voor Bert van Marwijk: deze Andrew Nabbout is gewoon oproepbaar voor de Australische WK-selectie. De kans is (nog) niet heel groot want de aanvaller van de Jets is nog nooit geselecteerd voor de Socceroos, maar de roep hiertoe wordt steeds luider onder de voetbalanalytici in Australië. Nabbout loopt namelijk 1-op-2 en goals als die van dit weekend helpen natuurlijk ook: