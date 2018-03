Belg Wellens wint Ruta del Sol

Tim Wellens heeft de Ruta del Sol gewonnen. In de slotetappe van de vijfdaagse Spaanse rittenkoers, een tijdrit over 14 kilometer in Barbate, behield de Belg de leiderstrui die hij zaterdag had overgenomen van de Nederlander Wout Poels. De tijdrit werd gewonnen door de Spanjaard David de la Cruz. Poels werd tweede in de eindrangschikking op acht seconden van Wellens. Poels’ ploeggenoot Chris Froome eindigde bij zijn eerste optreden dit seizoen als tiende. De deelname van de Brit was fel bekritiseerd, omdat hij zich bij de internationale wielrenunie UCI moet verantwoorden voor een positieve dopingtest tijdens de Ronde van Spanje. (ANP)