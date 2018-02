VVD’ers rouwen openlijk om vertrek Zijlstra

VVD’ers doen aan rouwverwerking op televisie. Forum voor Democratie heeft alleen nog maar trouwe leden. En minister Grapperhaus staat voor de rechter.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

HALBEXPLOSIEF: Hoe kon de leugen van Halbe Zijlstra zo exploderen? Het weekend na het vertrek van weer een VVD-minister lijken betrokkenen nog wat beduusd naar de rookwolken te staren. Men zag het écht niet aankomen, wordt steeds benadrukt. Het zou wel overwaaien. En: zo erg leek het toch ook weer niet? Zijlstra zelf werd door de Volkskrant echter haast wekelijks aan zijn leugen herinnerd, lazen we dit weekend in een reconstructie. Antwoorden op vragen van de krant stelde hij door tijdgebrek steeds uit. In onze podcast Haagse Zaken analyseren politiek redacteuren Thijs Niemantverdriet en Barbara Rijlaarsdam Zijlstra’s val.

Dingetje: VVD’ers namen dit weekend uitgebreid de tijd voor rouwverwerking en soul searching - op televisie. Rutte maakte een taxatiefout, zei partijprominent Ben Verwaayen in Buitenhof. Het “dingetje” met Halbe Zijlstra was volgens hem nauwelijks ter sprake gekomen in het VVD-topoverleg. Ook fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zag het écht niet aankomen, zei hij meermaals in College Tour. Toen hij het hoorde tijdens carnaval, brak hij zijn feestje niet af. Emotioneel werd het pas laat op de avond, toen premier Mark Rutte in een interview van een uur bekende samen met Zijlstra te hebben gehuild om zijn vertrek. Rutte verloor zijn “maatje” - net als trouwens minister Ferdinand Grapperhaus.

ALLEEN MAAR TROUWE LEDEN: Op de ledendag van Forum voor Democratie was het zaterdag het gesprek van de dag: de recente onrust binnen de partij. Meerdere prominente leden zegden hun lidmaatschap op óf werden door de partij geroyeerd. Vrijdag werden nog weer drie leden uit de partij gezet, dit keer naar aanleiding van een kritisch interview in NRC waarin ze de “kaping” van Forum voor Democratie door partijleider Thierry Baudet en penningmeester Henk Otten aan de kaak stelden. Baudet wuifde de onrust zoals gebruikelijk weg met een verwijzing naar het “het partijkartel en zijn media” en wat grappen. De meeste leden die NRC sprak, maakten zich niet al te veel zorgen: “Wie het niet eens is met de partijlijn moet zelf maar een partij oprichten.” De Correspondent schrijft vanochtend ondertussen over Baudets ontmoetingen met Jean-Marie Le Pen.

WAT WIJ VOLGEN:

Minister voor de rechter: Bij de Raad van Discipline in Amsterdam dient vandaag een tuchtklacht tegen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA). Een voormalig KPMG-fiscalist beschuldigt hem ervan in zijn vorige functie als topadvocaat de gedragsregels van de advocatuur te hebben geschonden en de rechter te hebben misleid. Advocaten uit Grapperhaus’ omgeving spreken van een “canard”. Of de zaak vandaag wel kan dienen is onzeker: de aanklager diende al een wrakingsverzoek in tegen de rechters van het tuchtcollege, omdat deze zijn benoemd door het ministerie van Grapperhaus en daarom niet onpartijdig zouden zijn. In NRC zei de minister “niet dagelijks” met de zaak bezig te zijn. Hij gaat er vandaag niet heen.



Duits diner: Voorafgaand aan de informele Eurotop van vrijdag dineert premier Mark Rutte vanavond met bondskanselier Angela Merkel. Ongetwijfeld komen de ambitieuze Europese plannen van de nieuwe Duitse coalitie ter sprake. Ook vorige week vrijdag zagen Merkel en Rutte elkaar al, op een veiligheidstop in München. Daar haalde Rutte uit naar de “arrogante hogepriesters van de liberale orde”.

QUOTE VAN DE DAG

“Dat is niet het beeld dat past bij het Nederland van nu.”

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel vindt Nederland geen belastingparadijs, maar pakt wel de rulings aan.