VVD-kroonprins Dijkhoff maakt matte indruk in College Tour

Er bestaat vast iemand die vooraf de plannen van de Nederlandse zenders naast elkaar legt om de boel een beetje te coördineren. Diegene moet gezien hebben dat in College Tour op zondagavond tussen negen en tien een uur lang VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff te gast zou zijn. En dat WNL op Zondag voornemens was om tussen elf en twaalf VVD-leider Mark Rutte te interviewen.

Stom toeval, kan gebeuren. En je begrijpt ook wat erop moet volgen. Een beslissingsbevoegde pakt de telefoon en zegt: „Beste Rick (of Beste Twan), je begrijpt dat twee volle uren voor de voormannen van dezelfde politieke partij te veel van het goede is, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet dat dit heel vervelend voor je is, maar we zoeken even een ander moment.”

Dat is niet gebeurd. Je vraagt je af wat er in ’s hemelsnaam wèl wordt gecoördineerd bij de publieke omroep. De teamsamenstelling van De Curling Quiz?

Hoe dan ook kregen we twee uur zendtijd voor één politieke partij te verstouwen. College Tour leek vooraf het interessantst: Dijkhoff is verser dan Rutte (die een maand geleden ook al een uur in Buitenhof kreeg) en de studentenvragen maken de kans op verrassingen net wat groter.

Bovendien verdient dat programma extra punten omdat er vorige week met Hans van Manen onbekommerd een uur lang over ballet werd gepraat. (Ik droomde even van een praatprogramma Studio Dans over de pas de deux van het weekeinde, maar daar zullen de zenderbazen vast wel dadelijk een stokje voor steken.)

Dijkhoff zal niet veel zieltjes gewonnen hebben in College Tour. De matte VVD’er leek nog niet te zijn hersteld van de vermoeienissen van carnaval en de Zijlstra-crisis. Bij de meeste vragen maakte hij gewoontegetrouw eerst een grapje. Over de koppositie van zijn partij in de Politieke Integriteits-Index van Vrij Nederland: „Er zijn wedstrijden die ik liever win.” Maar na de gevatheid volgde geen energieke uitweiding over hoe het aantal scheefschaatsers in zijn partij zou kunnen worden verminderd. Bij eenvoudiger onderwerpen als zijn visie op Nederland bleef hij steken bij ‘zorgen om de vrijheid’.

Opperinterviewer Twan Huys maakte het Dijkhoff niet makkelijk door verschillende journalisten scherpe kritiek te laten uiten („Ik vind daar helemaal niks van, joh!”) en hem te wijzen op het ontwijkende karakter van zijn antwoorden. Dat gebeurde zeker toen Huys hem een uitspraak probeerde te ontlokken over zijn ambities voor het premierschap.

Dijkhoff voert geen campagne

Uiteindelijk viel vooral op dat Dijkhoff geen campagne voerde. Hij liet een kans lopen om iets onaardigs over concurrent Forum voor Democratie te zeggen, hij liet zich niet verleiden tot opmerkingen over ‘gewone Nederlanders’ of tot het soort retoriek waarmee Rutte soms probeert ‘het verkeerde populisme’ de loef af te steken. Het optreden van Dijkhoff had wel wat van de voorzichtigheid van een kanshebber in een van de eerste, vlakke etappes van de Tour de France, waarin je de wedstrijd niet kunt winnen, maar wel hard kunt vallen.

Het WNL-interview met Rutte viel daarna vooral op doordat Rick Nieman de premier tutoyeerde, wat hem er niet van weerhield om Rutte het vuur na aan de schenen te leggen over zijn handelen in de Halbecrisis. De toon bleef goedlachs tot en met de ‘dilemma’s’ die Nieman aan Rutte voorlegde. De premier zei dat Klaas Dijkhoff ‘nu al’ klaar is om hem op te volgen. Waarmee de cirkel van de VVD-zondag bij NPO rond was.