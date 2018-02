Volg hier het verhoor van Sonja Holleeder

De rechtszaak tegen Willem Holleeder gaat de derde week in. Vandaag staat het verhoor van Sonja Holleeder als getuige op het programma. Sonja is de oudste zus van Willem en de weduwe van Cor van Hout, volgens justitie een van de slachtoffers van Holleeder.

Sonja’s advocaat wil het publiek in de gerechtsbunker in Osdorp weren bij het verhoor. Dat verzoek wordt om 11.00 uur behandeld en snel daarna zal de rechtbank een beslissing bekendmaken. De rechter besliste al wel dat Sonja niet zichtbaar is voor haar broer: “Dat is heel intimiderend voor de getuigen.”

NRC-redacteur Jan Meeus is aanwezig in de rechtbank. Volg de rechtszaak via zijn tweets:

Voor Sonja is het de eerste openbare confrontatie met haar broer sinds drie jaar geleden bekend werd dat ze belastende verklaringen tegen Willem heeft afgelegd. Ze geldt samen met haar jongere zus Astrid als een cruciale getuige in het proces tegen ‘De Neus’. Voor het verhoor zijn drie dagdelen uitgetrokken, behalve maandag, ook dinsdag- en vrijdagmiddag.

