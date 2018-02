Verwarring rond Syrische steun aan Koerden in Afrin

Berichten over een deal tussen het Syrische regime en de Koerdische strijdgroep YPG hebben geleid tot internationale spanningen. Syrische staatsmedia meldden maandag dat Damascus troepen gaat sturen naar de Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië om de „bevolking te beschermen tegen de Turkse agressie”. Eerder zei een Koerdische bron al dat hierover een akkoord was bereikt. Maar dit werd later ontkend door een woordvoerder van de YPG.

Een eventuele deal zou kunnen leiden tot een confrontatie tussen het regime en Turkije. Syrië ziet de Turkse inval in Afrin als een schending van zijn soevereiniteit. Tegelijkertijd gebruikt het regime de Turkse operatie om de YPG tot concessies te dwingen. In aanloop naar het offensief gaf Damascus het bestuur van Afrin al de keuze: draag de controle over, anders valt Turkije aan.

Een deal bleef echter uit. Het Syrische regime eiste volledige controle over Afrin, maar de YPG wilde enkel symbolische aanwezigheid van regeringstroepen toestaan. Maandag leek er alsnog overeenstemming te zijn bereikt, totdat de YPG-woordvoerder nieuwe verwarring zaaide.

Consequenties

Andere Koerdische bronnen zeiden tegen persbureau AP dat het regime toestemming heeft om posities in te nemen langs de Turkse grens. Over het bestuur van Afrin zouden nog geen afspraken zijn gemaakt. De Turkse krant Habertürk meldde dat het om 52 locaties gaat en dat de YPG zijn zware wapens zal inleveren.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken reageerde afwachtend op het nieuws. „Er is geen probleem als Syrische troepen Afrin binnentrekken om de YPG of de [Turks-Koerdische guerrillabeweging] PKK uit te schakelen. Maar als ze Afrin binnengaan om de YPG te beschermen, kan niemand het Turkse leger stoppen.”

De Turkse president Erdogan belde maandag met zijn Russische ambtgenoot Poetin om de ontwikkelingen te bespreken. „Als het Syrische regime deze weg inslaat, dan zal dat consequenties hebben”, zou Erdogan volgens CNN Türk hebben gezegd. De operatie in Afrin gaat volgens hem door zoals gepland.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Erdogan aanstuurt op een confrontatie met het regime en diens beschermheer Rusland. Want hij heeft de afgelopen tijd veel in het werk gesteld om de relaties met Moskou te verbeteren. De Turkse operatie was alleen mogelijk doordat Rusland het luchtruim boven Afrin openstelde.

De relatie tussen de Syrische regering en de YPG is ambivalent. Onderlinge gevechten zijn grotendeels uitgebleven. De YPG nam in 2012 de macht over in Afrin nadat Assad zijn troepen terugtrok. Het regime richtte zich op de strijd met de rebellen. Maar nu die grotendeels zijn verslagen, wil het de autonome Koerdische regio weer onder zijn controle brengen.