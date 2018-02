Tuchtorgaan advocaten behandelt klacht tegen Grapperhaus

Het tuchtorgaan voor advocaten heeft maandag een klacht behandeld tegen minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). De zaak ging over het handelen van Grapperhaus als advocaat in de tijd voordat hij minister was. Het is uniek dat een zittend minister zich voor de Raad voor Discipline moet verantwoorden, erkende ook de voorzitter van het tuchtorgaan voor advocaten.

Kern van de zaak is of Grapperhaus als advocaat van KPMG gedragsregels voor advocaten schond. Volgens fiscalist Karim Aachboun zou Grapperhaus in 2016 bewust misleidende informatie hebben verstrekt in een arbeidsconflict tussen Aachboun en KPMG, dat Grapperhaus inhuurde.

Aachboun, die zichzelf vertegenwoordigde, opende zijn betoog maandag, in een volle rechtszaal, met het verzoek tot aanhouding van de zaak totdat Grapperhaus weg is als minister van Justitie en Veiligheid. Hij vindt dat de rechter mogelijk partijdig is zolang Grapperhaus minister is. De Raad voor Discipline ging daar, na een korte schorsing, niet in mee.

De afgelopen maanden koos Aachboun voor de aanval. Regelmatig belde hij journalisten met „interessante informatie” over de zaak in de hoop dat ze erover zouden publiceren.

Aachboun wraakte de rechter, een van de leden van de Raad voor Discipline, omdat die recent door het ministerie waarvan Grapperhaus leiding geeft werd benoemd – en daarom volgens hem mogelijk partijdig zou zijn. Hij stuurde een brief naar premier Mark Rutte, of die wel wist dat er een tuchtklacht tegen een van zijn ministers liep.

En een week geleden nog schreef hij aan Grapperhaus zelf: kon hij niet beter opstappen? Die ziet „geen aanleiding aan het gevraagde te voldoen”, schreef hij twee dagen later terug.

Of het ministerschap van Grapperhaus voor Aachboun de reden was zijn klacht op Prinsjesdag – net toen de eerste berichten over een mogelijk ministerschap van Grapperhaus in de media kwamen – in te dienen, liet hij vanmiddag in het midden. Eerder zei hij nog wel van wel; later ontkende hij dat weer.

Grapperhaus zelf was niet aanwezig bij de zitting. Hij liet zich vertegenwoordigen door Willem van Baren, een oud-collega bij advocatenkantoor Allen & Overy, waar Grapperhaus tot zijn aantreden als minister leiding aan gaf.

In zijn verweer weersprak Van Baren de klachten van Aachboun gedetailleerd; omdat die steeds van advocaat wisselde, kwam een email inderdaad bij een oud-raadsheer terecht. Van misleiding zou geen sprake zijn, Aachboun zou in een brief woorden lezen die er niet staan.

De Raad voor Discipline doet op 10 april uitspraak.