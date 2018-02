‘Als topman hou ik meestal mijn mond’

Vaiana, de nieuwste tekenfilmhit van Disney, zou er niet zijn zonder John Lasseter (59) als drijvende kracht achter de schermen. Sterker, het is de vraag of het huidige Disney zou bestaan zonder Lasseter, de animatiekoning van Hollywood.

Toen Disney in 2006 de eigenzinnige tekenfilmstudio Pixar overnam, hing een cultuuromslag in de lucht. Disneys strikte, conservatieve hiërarchie loopt elke twintig jaar vast; de laatste 2D-hit van de animatiestudio was Lilo & Stitch uit 2002.

Het kleinere Pixar van Steve Jobs gold als een pionier in nieuwe 3D-computeranimatietechniek sinds Toy Story in 1995, en als „veilige haven voor de filmmaker”, vertelt Lasseter – tekenaar, regisseur en heden ten dage hoofd van zowel Pixar als de animatie-afdeling van Disney, dat hem ooit ontsloeg. „Niet de bazen maar de creatieve genieën zetten de toon.”

Onder Lasseter ging Disney na een stroef begin - de 2D-film The Princess and the Frog - ook over op 3D. Met als voorlopig hoogtepunt wereldhit Frozen, die het dna van Disney en Pixar recombineerde. „Pas met het succes van Frozen konden oude wonden helen”, zegt Lasseter, die we in West-Hollywood spreken.

Tien jaar na de gewaagde fusie is hij tevreden over zijn animatie-imperium. Lasseter wijst op Vaiana, de film over een superstoere Polynesische meid, na één weekend al een hit in de VS. En vorig jaar was Oscarwinnaar Inside Out van Pixar dé tekenfilmsensatie. „Maar ook bij Disney willen we films maken die je aan het denken zetten. Kijk naar Zootropolis, die gaat over vooroordelen. Nieuwe verhalen, nieuwe personages, nieuwe manieren van denken.”

Lasseter is een goedmoedige man die standaard een gekleurde bloes met korte mouwen aan heeft. Hawaii-motief, plaatjes van Donald Duck, dat werk. Kom je Lasseter tegen op Disneyconferenties of Hollywoodfeestjes – en hij duikt óveral op – het bloesje schreeuwt om aandacht.

Disney en Pixar zijn nog altijd gescheiden werelden, vertelt hij. Dat moet ook zo blijven. Maar luisterend maar Lasseter is duidelijk dat zijn visie beide bedrijven regeert. De computertechniek (CGI) waar hij als een van de eersten heilig in geloofde, blijft reuzenstappen voorwaarts maken, zoals dit voorjaar te zien was in The Jungle Book van Disney. En de cultuuromslag kwam: de geest van Pixar is in Disney gevaren. „Het gaat om de visie van de filmmakers. Ik hou als topman meestal mijn mond. Dan krijg je gezonde discussies en goede films.”