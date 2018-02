Bonden: AkzoNobel moet 400 miljoen bijstorten in pensioenfonds

Drie vakbonden eisen dat chemieconcern AkzoNobel 400 miljoen euro bijstort in het eigen pensioenfonds. Dat doen ze in de aanloop naar het voorgenomen afstoten van de chemietak van AkzoNobel.

Volgens FNV, CNV Vakmensen en VHMP AkzoNobel is de bijstorting nodig om forse toekomstige pensioenkortingen te voorkomen. Ze baseren die claim op een studie die is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van het pensioenfonds.

Bij het pensioenfonds van Akzo zijn relatief veel gepensioneerden aangesloten en weinig werkenden die pensioenpremie inleggen, zegt CNV-bestuurder Arthur Bot. Als er dan zo’n 2.500 werkenden weggaan na het afstoten van de chemietak, dan vergrijst het fonds nog verder. Bot: „Uit deze studie blijkt dat het vijf voor twaalf is.”

De FNV benadrukt in een verklaring dat 400 miljoen euro een realistische eis is. Vakbondsbestuurder Erik de Vries wijst naar de aandeelhouders, die in december al 1 miljard euro aan dividend kregen uitgekeerd. En aan wie bovendien beloofd is dat zij het grootste deel van de opbrengst van de splitsing zullen krijgen. Die opbrengst wordt geschat op 8 tot 12 miljard euro. Daarmee vergeleken, zegt De Vries, „is het financiële probleem bij het pensioenfonds een kleinigheid”.

Een woordvoerder van AkzoNobel gaat niet in op specifieke vragen. Hij wil alleen kwijt dat het bedrijf zich aan zijn betalingsverplichtingen houdt. „En dat zullen we blijven doen.”