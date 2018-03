Maas ontbreekt na valpartij in de finale van de big air

Cheryl Maas is na de kwalificatierondes uitgeschakeld op het onderdeel big air. De snowboardster ging bij haar tweede sprong onderuit en ontbreekt vrijdag in de finale. Van de 26 deelneemsters op het nieuwe olympische onderdeel, was Maas als eerste aan de beurt. „Je weet dat de jury van jouw score de wedstrijd gaat 'bouwen'. Dat is niet zo'n fijn idee”, zei Maas na afloop. En over haar tweede sprong: „Als ik 'm tien keer zou proberen, gaat-ie normaal gesproken zeven keer goed.” De 33-jarige Maas liet ook weten er in 2022 op de Winterspelen van Beijing weer bij te willen zijn. (ANP)