Spectaculaire zege van Tsjechische Ledecka op super-G

Skiester Ester Ledecka heeft op spectaculaire wijze olympisch goud gepakt op de super-G. De 22-jarige Tsjechische, die ook in het snowboarden uitkomt, was eenhonderdste van een seconde sneller dan titelverdedigster Anna Veith uit Oostenrijk. De Amerikaanse favoriete Lindsey Vonn eindigde als zesde. Ledecka, die als skiester in het wereldbekercircuit nooit hoger eindigde dan de zevende plaats, komt in Pyeongchang ook nog uit op de parallel reuzenslalom in het snowboarden. Ze kon nauwelijks bevatten wat haar was overkomen. „Ik dacht dat er een foutje was gemaakt”, zei ze na afloop. (ANP)