Zonder helm doe je niet mee

Tot aan deze Winterspelen had in Nederland bijna niemand gehoord van skeleton. Maar de deelname van Kimberley Bos, de eerste Nederlandse olympische deelnemer op dit onderdeel, heeft daar verandering in gebracht. Bos eindigde zaterdag na vier runs als achtste, een meer dan verdienstelijke prestatie van de debutante die in 2012 pas met deze sport begon.

Maar skeleton, dat sinds 2002 een vast onderdeel is van het olympische programma, is om meer redenen dan Bos de moeite van het kijken waard. Met 130 kilometer per uur storten de skeletonners zich door het ijskanaal, aerodynamisch gelegen op hun slee, het hoofd vooruit. Met als vuistregel: hoe mooier je helm, hoe sneller je gaat? Je zou bijna denken van wel.