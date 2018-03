Kramer leidt trio naar halve finale op de achtervolging

De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft de halve finale bereikt. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij versloegen in de kwartfinale de Amerikaanse schaatsers Brian Hansen, Emery Lehman en Joey Mantia met redelijk groot verschil: 3.40,03 om 3.42,98. De Nederlandse rijders zetten van de acht landen niet de beste tijd neer. Zuid-Korea was met 3.39,29 het rapst. Ook Noorwegen (3.40,09) en Nieuw-Zeeland (3.41,18) bereikten de volgende ronde. In de halve finales, woensdag, neemt Zuid-Korea het op tegen Nieuw-Zeeland. Nederland rijdt in de andere halve finale tegen de Noren.

De laatste ronden had Nederland het zwaar. Kramer moest Verweij een paar keer een duw in de rug geven. Het Nederlandse drietal behaalden vier jaar terug in Sotsji olympisch goud, net als de Nederlandse vrouwen. Kramer zag de ploeg de laatste twee ronden in de problemen komen. „Koen had twee ronden voor het einde een iets mindere beurt en gaf die heel volwassen weg. In het verleden zag je nog wel eens dat het helemaal uit elkaar viel als iemand het moeilijk kreeg. Als team pakten we het nu goed op en bleven we dicht bij elkaar.

Nederland beslist de komende dagen of Verweij in de halve finale eventueel zal worden vervangen door reserve Patrick Roest. (ANP)