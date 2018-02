Ons hotel in de Haagse binnenstad neemt geen enkel risico. Bij alle ontbijtproducten staan informatiebordjes. Zo laat men ons weten dat de muesli gluten kan bevatten. Bij een schaal met spiegeleieren is te lezen dat dit product ei kan bevatten!

